Intents Festival teleurgesteld en opgelucht dat eindelijk duidelijk is dat het niet mag doorgaan

Dinsdagavond besloot het kabinet dat tot 1 september geen grote evenementen toegestaan zijn. En dat betekent dat ook Intents Festival is afgelast. De teleurstelling is groot, maar er is ook opluchting in Oisterwijk nu er eindelijk duidelijkheid is. En daar snakte de hele evenementenbranche naar. Ook de organisatie van Intents Festival, die zich in een vreemde spagaat bevond.

Overmacht

Het lag in de lijn der verwachting dat het dancefestival (5, 6, 7 juni) afgeblazen zou worden. Maar waarom werd dit dan niet eerder gedaan? Zo makkelijk is dat niet, vertelt Remko Hermans van Intents Festival aan Omroep Brabant. Meerdere factoren spelen daar een rol in.

Een van die aspecten is de verzekering. “Er moet sprake zijn van een overmachtssituatie door een gebeurtenis van buitenaf. Pas als de overheid aangeeft dat het evenement niet door kan gaan, kunnen wij dit afgelasten. Dan pas, ook al zien wij die beslissing ruim van tevoren aankomen”, legt Hermans uit. Dan spelen ook nog afspraken met externe partijen een rol. Die zijn vanwege contracten niet zomaar af te zeggen.

Het hoofdpodium van Intents Festival in 2019 (foto: Intents Festival)

‘Vervelende situatie’

“Dit leidt tot een erg vervelende situatie waarbij je gedwongen bent om door te gaan met het organiseren – en dus kosten moet maken – terwijl je weet dat het niet doorgaat. Daarom was de roep van vanuit de branche om duidelijkheid zo groot.”

Iedere persconferentie weer zaten Remko en zijn team aan de buis gekluisterd. En telkens stonden het mediateam en de klantenservice (tevergeefs) paraat. België en Duitsland maakten op 15 april bekend dat grote evenementen tot 1 september verboden werden. De teleurstelling was dan ook groot toen bij de laatste persconferentie van Mark Rutte niets werd gezegd over evenementen in Nederland. “Wij hadden zoiets van: kom op, joh, we weten allemaal waar het naartoe gaat. Schep duidelijkheid, dan weet iedereen waar hij aan toe is.”

Een aantal organisatorische aspecten ging achter de schermen gewoon door, zoals de vergunningen. Wel gaf de verzekering aan om ‘schade beperkende maatregelen toe te passen’. “Zaken die nog even konden wachten en heel veel geld zouden kosten, hebben we gepauzeerd. En ondertussen moesten we inventariseren wat annulering voor ons zou betekenen en hoe we met bezoekers, hun tickets en onze leveranciers moeten omgaan.”

Teleurstelling op teleurstelling

De financiële schade is groot. Een volledige jaaromzet valt weg en de steun van de overheid is een druppel op de gloeiende plaat. Bovendien werd op carnavalszondag ook Karnaval Festival, van dezelfde organisatie, afgelast vanwege de storm.

“Dat was een heftige teleurstelling en dat Intents Festival niet doorgaat is een nog grotere teleurstelling”, vertelt Hermans. “Dit is toch waar wij het hele jaar, vaak zeven dagen per week, naartoe werken. Dit is ons levenswerk. Gelukkig hebben we veel steun aan elkaar en ook aan collega-organisatoren.”

Intents Festival in 2019 (foto: Intents Festival)

Intents Festival is een gezond bedrijf en Hermans verwacht dat zijn organisatie de crisis overleeft. Zijn team hoopt dat bezoekers hun aangeschafte tickets houden voor volgend jaar. Gevolg is wel dat ze voor die tickets volgend jaar geen nieuw entreegeld ontvangen en dus wat extra inkomsten mislopen omdat die tickets wat duurder zullen worden.

“Maar met het huidige ticketgeld kunnen we de lopende kosten betalen en ons volledig focussen op de editie volgend jaar. En de mensen die hun kaartje houden, hebben een voordeeltje dat ze in 2021 wat goedkoper uit zijn.”

‘Onzekerheid het moeilijkst’

Met het besluit van het kabinet om evenementen tot 1 september te verbieden, kan de blik nu al op volgend jaar worden gericht. “Persoonlijk vond ik de onzekerheid het moeilijkst, zeker in de beginfase van de coronacrisis. Iedere dag kwam er weer ander nieuws en dit werd met de dag minder rooskleurig”, vertelt Hermans, die waarschijnlijk zelf zijn oma verloor aan het virus.

“Afscheid nemen gaat niet en een uitvaart in deze tijd is erg onprettig. Daar komt dan nog eens bij dat de situatie rondom onze organisatie je zo bezighoudt dat je geen tijd hebt om je emoties te verwerken. Ik ben blij als dit allemaal achter de rug is en er zoveel mogelijk mensen in goede gezondheid doorheen zijn gekomen.”

LEES OOK:

Geen evenementen en betaald voetbal tot 1 september in de strijd tegen het coronavirus