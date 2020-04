Trike van omgekomen Rick van Loosbroek was total-loss, maar toch te koop

De trike waarmee Rick van Loosbroek uit Den Bosch in juli 2018 verongelukte en die total-loss was verklaard, staat te koop. Bovendien is de kilometerstand van de gemotoriseerde driewieler fors teruggedraaid. Dit meldt Opgelicht?!, het tv-programma van AVROTROS over oplichting en fraude. Familie van de Bosschenaar reageert boos en verdrietig in de uitzending van dinsdagavond.

De 31-jarige Van Loosbroek kwam op 8 juli 2018 om het leven bij een ongeluk op de snelweg A2, ter hoogte van knooppunt Empel. Hij zat met een man van toen 27 uit Rosmalen op de zogeheten Can-Am Spyder. Die bijrijder raakte zwaargewond. Volgens de ouders van Rick kost zijn herstel nog jaren.

'Desnoods vernietigen'

Ze kwamen er negen maanden geleden achter dat het bewuste voertuig bij een garage te koop stond, zo vertelden ze in het programma. Ricks enige broer, Jeffrey, vertelt dat hij kippenvel kreegtoen hij de trike herkende, al was-ie overgeverfd. "Dit is te gek. Dat voertuig moet van de weg, desnoods moet-ie worden vernietigd."

Volgens Ricks nabestaanden moeten de mensen die de trike proberen te verkopen, geweten hebben dat hiermee een dodelijk ongeluk is gebeurd. De garage-ondernemer bij wie het voertuig te koop staat voor ruim 12.000 euro, ontkent dit. Zijn bedrijf staat overigens een kilometer of tien van de plek waar Rick verongelukte. Hij is er evenmin van op de hoogte dat de teller is teruggedraaid. Die stond in juli 2018 op 32.000, volgens Ricks ouders, en nu blijkt-ie slechts achtduizend kilometer te hebben gereden.

'Niet verantwoordelijk'

Enkele maanden na het ongeval begon familie van Rick een petitie om de gemotoriseerde driewieler van de openbare weg te weren. “Wij als familie vinden deze voertuigen niet verantwoordelijk voor op de openbare weg en die (...) moeten dan ook verboden worden”, schreven de echtgenote, ouders en broer van Rick. In Oplichting?! vertelde Jeffrey dat hij al direct twijfelde over de veiligheid van de trike.

“'Deze speciale voertuigen zijn levensgevaarlijk. Een helm is niet verplicht als er een gordel op zit, wat dit voertuig nog gevaarlijker maakt. Je blijft er aan vast of de bestuurder wordt gelanceerd. Voor onze Rick is dit helaas fataal geworden“, zo is ook te lezen op de petitie.

'Helm wél verplicht'

Volgens een woordvoerder van de politie is het standpunt van de familie Van Loosbroek overigens onjuist en is het wél verplicht om een helm te dragen als je een trike bestuurt. De petitie werd bijna duizendmaal ondertekend. Het is niet bekend of de oproep ooit is aangeboden en dus evenmin of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat er werk van heeft gemaakt.

Wel laat de RijksDienst voor Wegverkeer in Opgelicht?! weten dat er een onderzoek wordt ingesteld.

