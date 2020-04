Ook bosbrand op Luchense Heide in Geldrop

De brandweer moest in de nacht van dinsdag op woensdag uitrukken voor een bosbrand op de Luchense Heide in Geldrop. Een stuk van 50 bij 20 vierkante meter stond in brand.

Door snelle inzet was het vuur snel onder controle. Het brandweerkorps van Heeze hielp mee met blussen.

Brabant wordt de laatste tijd geteisterd door natuurbranden. Sinds maandagmiddag woedt er een zeer grote brand in de Deurnese Peel. De brand is lastig te bestrijden, omdat er meer brandhaarden zijn en omdat het gebied moeilijk toegankelijk is voor de brandweer. Ook zorgt de harde wind ervoor dat het vuur onvoorspelbaar is.

Dinsdagmiddag was er eveneens een brand in een natuurgebied in Moergestel.