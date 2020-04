Kinderen bedanken de brandweer voor het bestrijden van de Peelbrand: 'Jullie zijn helden'

Het vuur woedt sinds maandagmiddag. Inmiddels is 350 tot 400 hectare natuurgebied verwoest. Dat gebied is even groot als vijf tot zes keer het attractiepark van de Efteling. Blushelikopters vliegen af en aan, terwijl op de grond brandweermensen lopend proberen het vuur uit te slaan. Het gebied kan niet met brandweerwagens bereikt worden, omdat het te drassig is.

'Onze Peel die zo ontzettend mooi is'

De kinderen hadden cake en andere lekkernijen gemaakt en er waren ook tekeningen en een bedankbriefje.

"Beste helden.

De helden die nu vechten tegen de brand in de Peel. 'Onze Peel' die zo ontzettend mooi is.

We vergeten jullie niet, in deze toch al beroerde tijd van de coronacrisis is jullie inzet en doorzettingsvermogen echt bewonderenswaardig.

We zwaaien naar jullie als jullie overvliegen, jullie zijn echte helden en we waarderen jullie allemaal!

Liefs, Femke, Joeri en Ravi."

De brandweer kan het gebaar zeer waarderen. "Hier worden we stil van."