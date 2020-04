Al 350 tot 400 hectare natuurgebied verwoest bij grote brand Deurnese Peel

"We proberen nog steeds met man en macht om de brand onder controle te krijgen, maar dat verloopt moeizaam", vertelt Paridaans. "Het gebied is moeilijk tot niet begaanbaar. Daarnaast wakkert de harde wind het vuur steeds aan." Verwacht wordt dat de wind woensdag in de loop van de dag iets gaat liggen.

Steun vanuit Utrecht, blusheli's gaan weer vliegen

Afgelopen nacht kreeg de brandweer hulp van acht brandweerkorpsen uit de regio Utrecht. "Zij gaan zometeen weer naar huis en worden dan vervangen door andere eenheden.

Om halfzes arriveerden vier bluseenheden uit Oss, Schijndel, Uden en Vught bij de Deurnese Peel. Rond halfnegen zullen ook de blushelikopters weer gaan vliegen om vanuit de lucht het vuur te bestrijden", aldus de woordvoerder.

Foto: SQ Vision/Sem van Rijssel

De brandweer verwacht nog zeker een dag nodig te hebben om het vuur onder controle te krijgen. "Eind van de avond maken we de balans op hoe we de nacht ingaan."

Mensen geëvacueerd

De gemeente Deurne liet in de nacht van dinsdag op woensdag tientallen woningen uit voorzorg ontruimen vanwege de brand. "We hebben het advies gegeven de woning te verlaten", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Alle mensen hebben zelf onderdak kunnen regelen." Ook in het Limburgse Griendtsveen werden mensen geëvacueerd. In totaal gaat het om vijftig woningen.

