Brand Deurnese Peel nog lang niet geblust, tientallen omwonenden brengen nacht ergens anders door

De brand in natuurgebied de Deurnese Peel is nog lang niet onder controle. Het blussen van het vuur gaat nog zeker de hele nacht duren. Tientallen bewoners van huizen in Liessel en Griendtsveen moeten de nacht ergens anders doorbrengen. De woningen werden eerder vanavond ontruimd.

De grote brand in het natuurgebied woedt al anderhalve dag en het lukt vooralsnog niet om de vlammen onder controle te krijgen. Met name de onvoorspelbare wind zorgt voor problemen. "Die wind is een enorme spelbreker geweest. Het is daardoor snel gegaan in de afgelopen uren", zegt een politiewoordvoerder.

Vanwege de duisternis kan er niet langer meer geblust worden met blushelikopters. Ook ander materiaal van de brandweer kan het drassige gebied niet in. Daarom gaan brandweermannen nu lopend op pad om de strijd met de vlammen aan te gaan. "Je moet het zo zien dat ze echt gaan proberen om de brand uit te slaan", legt de woordvoerder uit. "Maar het feit is wel dat we nu met veel minder materiaal dan eerder vandaag de brand kunnen bestrijden."

Stoplijnen aangelegd

Brandweerkorpsen uit de hele regio en een speciaal brandweerteam uit Overijssel worden ingezet bij de brandbestrijding. Ook vanuit Utrecht zijn acht brandweerkorpsen opgeroepen en er zijn ook militairen ingezet. De soldaten hebben samen met mensen van Staatsbosbeheer en brandweer zogenoemde stoplijnen aangelegd. De hoop is dat de brand op die manier niet verder kan.

Huizen bedreigd door vlammen

Rond acht uur bleek dat in Liessel twee boerderijen door het vuur worden bedreigd. De bewoners zijn geëvacueerd. Een uur later werd duidelijk dat ook in Griendtsveen, vlak over de grens in Limburg, tientallen huizen ontruimd moesten worden. De geëvacueerde bewoners moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Ze worden opgevangen in het gemeentehuis van Deurne, maar kunnen ook bij familie de nacht doorbrengen.

"Er bestaat het gevaar dat de ontruimde woningen gevaar gaan lopen door de vlammen. Als het vuur te dichtbij komt, dan gaat de brandweer de directe omgeving en later eventueel de huizen zelf nat houden om zo proberen te voorkomen dat ze in brand vliegen."

Mogelijk meer ontruimingen

De hulpdiensten schaalden rond negen uur op naar een zogenoemde Grip 3-situatie. Dit is gedaan om de inzet van de hulpdiensten beter te kunnen aansturen. Afhankelijk van hoe de brand zich verder ontwikkelt, moeten later mogelijk nog meer huizen worden ontruimd.

LEES OOK:

Natuurbrand Deurnese Peel breidt zich uit: meerdere huizen ontruimd, snelweg dicht vanwege rook

Met een drone boven de brand in de Deurnese Peel, bekijk hier de beelden

Blushelikopters trekken veel kijkers naar brand in de Peel, politie druk met wegsturen van kijkers