Grote brand Deurnese Peel moeilijk onder controle te krijgen door wind: weer blushelikopters ingezet

Inmiddels is een gebied van 350 tot 400 hectare verwoest. Dat is een gebied anderhalf keer zo groot als de complete Efteling. Woensdagmorgen is een verkenningsvlucht gemaakt om het brandgebied in kaart te brengen. De brandweer verwacht de hele dag nodig te hebben om het vuur onder controle te krijgen.

Voortdurend aan het blussen

Zeker tien blusvoertuigen van de brandweer zijn voortdurend aan het blussen. Die worden steeds afgewisseld. Naar schatting zijn woensdagmorgen zo'n tachtig brandweerlieden aan het werk.

De luchtmacht heeft Chinook-blushelikopters ingezet. Tekst gaat verder na de tweet.

'Gebied moeilijk tot niet begaanbaar'

Volgens woordvoerder Wally Paridaans van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost breidt de brand zich nog altijd uit. "We proberen nog steeds met man en macht om de brand onder controle te krijgen, maar dat verloopt moeizaam. Het gebied is moeilijk tot niet begaanbaar."

Daarnaast wakkert de harde wind het vuur steeds aan. Verwacht wordt dat de wind woensdag in de loop van de dag iets gaat liggen.

Tekst gaat verder na de foto.

Foto: SQ Vision/Sem van Rijssel

'Zeker hele dag nodig'

De brandweer verwacht nog zeker een dag nodig te hebben om het vuur onder controle te krijgen. De brand wordt inmiddels bestreden door korpsen uit Brabant, Limburg, Utrecht en Overijssel. Er zijn steeds zo'n tien blusvoertuigen aan het blussen.

Tekst gaat verder na de tweet.

Om halfzes woensdagmorgen arriveerden vier bluseenheden uit Oss, Schijndel, Uden en Vught bij de Deurnese Peel. Deze bluseenheden worden voortdurend afgewisseld. Zo zal vanaf drie uur vanmiddag de Utrechtse brandweer de Brabantse brandweerkorpsen weer bijstaan.

Mensen geëvacueerd

De gemeente Deurne liet in de nacht van dinsdag op woensdag tientallen woningen uit voorzorg ontruimen vanwege de brand. "We hebben het advies gegeven de woning te verlaten", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Alle mensen hebben zelf onderdak kunnen regelen."

Ook in het Limburgse Griendtsveen werden mensen geëvacueerd. In totaal gaat het om vijftig woningen. De bewoners hebben de nacht elders doorgebracht.

Crisisteam

Een crisisteam bekijkt woensdagochtend hoe de brand zich ontwikkelt en wanneer de bewoners weer naar huis kunnen.

De dinsdag afgesloten A67 is woensdagochtend in beide richtingen weer vrijgegeven voor het verkeer, maakte de gemeente Deurne bekend.

