Brand in de Deurnese Peel is een van de grootste Nederlandse natuurbranden ooit

De brand in de Deurnese Peel is een van de grootste natuurbranden ooit in Nederland. Er is tot nu toe 400 hectare afgebrand. Toch is het moeilijk om de exacte grootte van de brand aan te geven, laat staan het vuur effectief te blussen. Mogelijk volgen er nog meer ontruimingen.

De gemeente Deurne meldde woensdagmiddag dat er 800 hectare in vlammen zou zijn opgegaan, maar dat cijfer blijkt niet te kloppen. De grootste brand uit de Nederlandse geschiedenis was in 2014 op de Veluwe. Daar ging toen ruim 500 hectare natuurgebied in vlammen op.

Nog meer ontruimingen

Bewoners van 59 woningen rond de Deurnese Peel die dinsdag al hun huis moesten verlaten, horen aan het begin van de avond of zij terug kunnen keren.

Bewoners van de Soemeersingel in Helenaveen moeten er rekening mee houden dat hun huizen later op deze woensdag worden ontruimd. Het gaat om achttien verschillende huizen, waaronder een ijssalon. De gemeente houdt echter nog een slag om de arm.

"De brandweer probeert op een specifieke plek de brand nu tegen te houden, lukt dat niet, dan is de kans aanwezig dat deze mensen zoveel last krijgen van de rook dat ze de vraag krijgen te vertrekken", zo schrijft de gemeente op haar website.

Niet onder controle

De grote brand in natuurgebied de Deurnese Peel is woensdag nog altijd niet onder controle. Het gaat naar verwachting nog een tijd duren voordat de brand helemaal uit is. Dit komt omdat er veel brandbaar materiaal in het gebied is.

Ook is een groot deel van het gebied niet toegankelijk, bestrijding van de brand is in dat deel van het gebied vrijwel niet mogelijk. Er is naar verwachting nog langere tijd sprake van rook- en geuroverlast.

De brandweer kreeg hulp van blushelikopters van de Konlinklijke Luchtmacht. Sinds woensdagmiddag drie uur worden die ingezet bij een andere natuurbrand, in de het Meinweggebeid in Limburg. De nood is daar nog groter, meldt de gemeente Deurne.

Last van rook?

Voor mensen die last hebben van de rook blijft het advies gelden: blijf zo veel mogelijk binnen, houd ramen en deuren gesloten en zet de ventilatie uit. En ventileer het huis juist op de momenten dat er geen overlast is van de rook of geur. Het is nu nog moeilijk om de exacte afmetingen aan te geven, meldt de brandweer.

