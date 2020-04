Werkgeversorganisatie luidt de noodklok: het water staat ondernemers aan de lippen

Sinds begin maart heeft de provincie Brabant vijf miljoen euro uitgetrokken voor ondernemers. Ook is tweeënhalf miljoen geïnvesteerd in omscholing en bijscholing voor mensen die door de crisis thuis komen te zitten. Dat geldbedrag is volgens Van Schagen 'een druppel op een gloeiende plaat'.

Er vallen harde klappen

“Volksgezondheid staat op nummer één, maar vlak daarachter komen de ondernemers”, reageert economie-gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen bij Omroep Brabant. Van Gruijthuijsen ziet dat ondernemers in de provincie hard geraakt worden. “De vrije tijdssector, de horeca, vakantieparken, daar vallen de hardste klappen en op korte termijn. En daar hebben we er veel van in Brabant.”

Het zijn cijfers die onderschreven worden door VNO-NCW Brabant Zeeland. Uit een enquête die ze hield onder haar leden, blijkt dat ruim de helft van de ondernemers verwacht gedwongen ontslagen te moeten doorvoeren. Een kleine groep, drie procent, zegt dat nu al te moeten doen.

Ook heeft bijna een op de tien ondernemers acute geldproblemen. In bijna de helft van alle gevallen worden de problemen veroorzaakt door wegvallende orders en verkopen.

Rol op de achtergrond

Het is de vraag of de miljoenen van de provincie dan voor enige verlichting zorgen. “De angst en onzekerheid bij ondernemers snap ik heel goed”, zegt Van Gruijthuijsen. Toch ziet hij voor de provincie meer een rol op de achtergrond. “In de lobby richting Den Haag bijvoorbeeld."

Die inzet ten spijt, is de werkgeversorganisatie niet overtuigd dat het goed komt met de ondernemers. Zij zien het liefst dat de economie op 20 mei zo breed als mogelijk weer aan de gang kan.

Lees alles over het coronavirus op onze themapagina.