Wel of niet evacueren? Tientallen bewoners in Helenaveen wachten thuis af in onzekerheid

Het is best wel een beetje spannend, vertelt een van de bewoners. Dinsdag moest hij ook al evacueren, net als de bewoners van tientallen andere huizen. “Maar het went niet. Als je dat vuur ziet is het toch wel indrukwekkend.”

'Nu is het heftiger'

Het is niet alsof de bewoners in Helenaveen niets gewend zijn. Twee jaar geleden maakten ze ook een Peelbrand mee. “Toen zag je wel rook, maar er was geen sprake van evacuatie. Nu wel. Nu is het toch heftiger. Ook met die helikopters die steeds boven komen vliegen.”

Zijn vrouw werd dinsdag nogal door het nieuws van de evacuatie overvallen: “We moesten vlug schakelen gisteren. Dan moet je snel nadenken. Wat neem je mee? We raakten zelfs de weg kwijt, en ik had het licht van mijn auto niet aanstaan. Maar nu hebben we geoefend. En we hebben de tas met spullen erin gewoon laten staan.”

'Wat moet ik met de dieren?'

Een andere bewoner, Toon Janssen, heeft honden, geiten en duiven. Hij is er nog niet klaar voor. "Ik weet niet wat ik allemaal mee moet nemen en zo. Wat moet ik met die dieren? Ik blijf in de buurt, zodat ik op kan treden als het nodig is. Meer kan ik niet doen."

Janssen moest het nieuws via de website van de gemeente vernemen. De gemeente heeft nog geen contact met hem gehad, en het is rond halfnegen nog steeds onduidelijk of er evacuaties plaats gaan vinden. "Het was toch fijner geweest als ze iemand hadden langs gestuurd of iets. Dit is een beetje raar", besluit hij.

Bewoners van 59 andere woningen rond de Deurnese Peel die dinsdag al hun huis moesten verlaten, horen aan het begin van de avond of zij terug kunnen keren. Ook zij weten rond halfnegen nog niet wat hen te wachten staat.

