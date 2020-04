Lieke is pas een half jaar boswachter en nu ziet ze 'haar' Deurnese Peel in vlammen opgaan

"Het is gewoon verschrikkelijk om zo'n groot gebied te zien afbranden", vertelt Verhoeven. "Ik vond de brand maandag heel heftig om te zien, maar de omvang had ik toen helemaal nog niet door. Dat het blussen zo lang zou duren... We hebben in het verleden wel vaker brand gehad in de Peel maar nog nooit in zo'n groot oppervlak."

Hoe verwoestend de brand is, is goed te zien in deze dronebeelden:

De grote dieren die in het gebied leven, hebben de brand volgens Lieke waarschijnlijk wel overleefd. "Collega's vertellen dat ze rennende dassen en reeën hebben gezien. Reeën die in het kanaal sprongen en er aan de andere kant weer uit klommen om te vluchten voor het vuur. Dassen en vossen die uit hun holen vluchtten. Die zijn wel snel genoeg om voor het vuur uit te rennen. Maar dieren die minder snel zijn, zoals heikikkers, hebben gewoon pech. Die zijn ten dode opgeschreven."

Ook de meeste insecten zullen volgens haar geprobeerd hebben weg te komen. "Met name de soorten die kunnen vliegen of snel wegkruipen. Maar niet allemaal zullen ze snel genoeg zijn geweest om voor de brand uit te gaan. Wellicht zijn ze bedwelmd geraakt door de rook. Vlinders bijvoorbeeld zijn heel kwetsbare insecten. Een aantal van hen zal het waarschijnlijk niet overleefd hebben, net zoals kleine kevertjes. Andere insecten zullen een schuilplaats hebben gezocht in de grond."

Dat geldt ook voor gladde slangen en hagedissen. "Op sommige plekken zal dit misschien voldoende zijn geweest, als de wind het vuur er een beetje oppervlakkig overheen heeft geblazen. Maar op plekken waar het vuur echt in de grond is getrokken, hebben ze geen schijn van kans gehad. Ook nesten van vogels zoals de boomleeuwerik en de blauwborst zijn waarschijnlijk verloren gegaan."

Daarnaast is de brand een klap voor het aantal verschillende dieren en planten in het gebied. "De Deurnese Peel heeft, zoals eigenlijk alle Peelgebieden, een heel bijzonder ecosysteem omdat dit hoogveen is", legt Lieke uit. "Dit bestaat uit allemaal verteerde plantenresten en heeft er duizenden jaren over gedaan om zich zo te vormen. Hoogveen is heel voedselarm. Een beetje zurig, omdat het afhankelijk is van regenwater. Er zijn heel specifieke plantensoorten die alleen hier groeien, zoals veenmos, lavendelhei, veenbes en veenpluis."

Die krijg je niet zomaar terug, hoe veerkrachtig de natuur ook is. "Nee, klopt", knikt de boswachter. "De verwachting is dat over een aantal weken, als het weer een beetje heeft geregend, de eerste groene sprieten wel weer de grond uitsteken maar dat zal vooral gras zijn. Vooral het pijpenstrootje en adelaarsvaren zie je dan opkomen."

Maar dat zijn planten die je in de Peel eigenlijk niet wilt. "Dat zijn soorten die heel erg profiteren van de plotselinge vrijgekomen voedingsstoffen. Want als er iets verbrandt, krijg je as en die is heel voedselrijk. Je hebt nu een heel kale bodem en dat pijpenstrootje ziet dan zijn kans schoon om zich daar te vestigen. Dat groeit vervolgens heel explosief en laat dan eigenlijk geen ruimte meer over voor alle specifieke hoogveensoorten."

