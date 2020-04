Natuurbrand Deurnese Peel breidt zich uit: tientallen huizen ontruimd

Het vuur in het natuurgebied woedde al sinds maandagmiddag. Het lukte de brandweer tot nu toe niet om de vlammen onder controle te krijgen. "De brand is zeer lastig te bestrijden. Er zijn meer brandhaarden en we komen niet bij de bron, omdat het gebied ontoegankelijk is", aldus de politie. "De wind vliegt alle kanten op, waardoor de brand onvoorspelbaar is."

Volgens de hulpdiensten duurde het nog zeker de hele nacht om de brand te blussen. De brand zorgde voor rook- en stankoverlast in de wijde omgeving. Het advies bleef dan ook om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te zetten.

Snelweg dicht

Rijkwaterstaat meldde dat rond acht uur 's avonds werd besloten om de snelweg A67 tussen knooppunt Leenderheide bij Eindhoven en afrit Liessel in beide richtingen af te sluiten vanwege de rookontwikkeling. Het verkeer tussen Eindhoven en Venlo moest omrijden via Roermond. Rond zes uur was de hinder voorbij en kon de snelweg weer open.

De snelweg A67 is vanwege de rookontwikkeling dicht. Foto: SQ Vision / Harrie Grijseels

Huizen door vlammen bedreigd

In de loop van de avond bleek dat in Liessel twee boerderijen door het vuur werden bedreigd. De bewoners werden geëvacueerd.

Rond negen uur liet de politie weten dat ook in Griendtsveen, vlak over de grens in Limburg, tientallen huizen ontruimd moeten worden. Dat is nodig, omdat het vuur zich in die richting verder uitbreidde. Voor de geëvacueerde bewoners werd opvang geregeld in het gemeentehuis in Deurne.

Hulp uit het hele land

De grote brand in de Deurnese Peel woedt al anderhalve dag. Inmiddels is al meer dan 250 hectare natuur verwoest. Brandweerkorpsen uit de regio en een speciaal team uit Overijssel proberen de vlammen onder controle te krijgen.

Ook militairen van de landmacht en de luchtmacht worden ingezet. Zo wordt geprobeerd om met vier blushelikopters met zakken van 10.000 liter water de brand onder controle te krijgen. De inzet van de helikopters is in het donker echter niet meer mogelijk.

"De brand is extreem moeilijk te benaderen en niet te bereiken met voertuigen", aldus de brandweer. "Door de veranderlijke wind is het niet geheel zonder risico's." Er wordt daarom onder meer een drone ingezet om een goed beeld te krijgen van de situatie in het gebied.

De brandweer krijgt het vuur moeilijk onder controle. Foto: SQ Vision / Sem van Rijssel

