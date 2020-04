Anel Bijedic (29) die slapende vriend door het hoofd schoot, nog steeds voortvluchtig

Ondanks vijftig tips weet de politie nog steeds niet waar Anel Bijedic is. De 29-jarige Bredanaar moet een gevangenisstraf van twintig jaar uitzitten voor moord, maar hij is al weken spoorloos.

Volgens de rechtbank in Breda heeft hij in januari 2018 met Azzeddine A. een stadgenoot vermoord. Beiden kregen hiervoor op 9 april twintig jaar celstraf. Toen bleek dat ze voortvluchtig waren, werd een opsporingsbericht verspreid. A. meldde zich op 15 april bij de politie; de vuurwapengevaarlijke Bijedic nog niet.

Andere foto van Bijedic

Afgelopen dinsdag besteedde Opsporing Verzocht weer aandacht aan deze zaak. In het opsporingsprogramma van AVROTROS werd een nieuwe foto van de gezochte moordenaar getoond, met meer hoofdhaar en een licht baardje en snor. Dit leverde de politie weer nieuwe tips op.

Het slachtoffer was de 25-jarige Soufian. Hij werd op 8 januari 2018 door het hoofd geschoten, terwijl hij in zijn flatwoning aan de Roeselarestraat in Breda lag te slapen. De drie mannen waren bevriend met elkaar.

'Geen fouten bij aanhouding'

De twee verdachten raakten zwaargewond doordat ze op de vlucht voor de politie van het balkon van het flatgebouw aan de Roeselarestraat sprongen. De Bredanaren beweerden dat ze er door de politie 'vanaf geschoten' zijn. Volgens de rechtbank zijn er bij de aanhouding geen fouten gemaakt. Het tweetal zat anderhalf jaar vast en werd vorig jaar oktober voorlopig vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak.

Dat de twee mannen op vrije voeten én spoorloos waren, heeft tot onbegrip en woedende reacties geleid. Zo telde de aankondiging van de tv-aandacht voor de zaak op het Twitteraccount van de politie in Breda ruim tweehonderd boze berichten.

LEES OOK: Veroordeelde moordenaar Azzeddine A. meldt zich nadat Opsporing Verzocht zijn foto toonde