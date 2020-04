Omstreden spoorwegovergang in de Orthen in Den Bosch krijgt een tunnel voor fietsers en voetgangers

De kogel is door de spreekwoordelijke kerk: de omstreden spoorwegovergang Orthen in Den Bosch krijgt een tunnel voor fietsers en voetgangers. Voor automobilisten was de overgang al afgesloten en dat blijft zo: die moeten omrijden via de Ertveldweg en het dijklint Orthen. Als het aan het college van B en W ligt tenminste.

Het is de uitkomst van een uitgebreid onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Onder meer omwonenden van beide kanten van het spoor, de hulpdiensten en andere belanghebbenden waren daarbij betrokken.

Onveilige overgang

De spoorwegovergang was niet veilig, omdat fietsers bij het oversteken in een flauwe bocht over de overgang moesten rijden. Daarbij was het risico dat ze met hun wiel vast kwamen te zitten in het spoor, met alle gevolgen van dien. De kwestie kreeg twee jaar geleden meer aandacht toen een fietsster zo hard viel dat ze bewusteloos op het spoor terecht kwam. Ze kon worden gered door een omstander.

Er werd een tijdelijke oplossing ingesteld, waarbij het fietspad haaks op de spoorwegovergang werd gelegd zodat veiliger kon worden overgestoken. En auto’s werden geweerd. ProRail pleitte in 2018 al voor een tunnel voor voetgangers, fietsers én auto's, onder de overweg. Maar de gemeente wilde meer opties onderzoeken. Nu dat onderzoek is afgrond, lijkt de tunnel er dan toch te komen, al zullen auto's om moeten blijven rijden.

Op zoek naar geld

De gemeenteraad van Den Bosch moet nog instemmen met het plan. Ook moet nog geld worden gevonden, want dat is er nog niet. Als de raad instemt met het plan, wil de gemeente Den Bosch geld vragen aan andere overheden en het resterende bedrag zelf bijleggen. Om hoeveel geld het gaat is nog niet duidelijk zegt het college, daarvoor moet het plan eerst verder worden uitgewerkt.

LEES OOK:

ProRail wil tunnel onder omstreden spoorwegovergang in de Orthen in Den Bosch

Net aangepaste spoorwegovergang veiliger? 'Nee integendeel, het is echt geklungel'

Overweg Orthen wordt aangepakt, maar te laat voor Sam, die gaat procederen