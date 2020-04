Opnieuw rookoverlast door brand Deurnese Peel: 'Sommige mensen overwogen hun huis weer te verlaten'

Bewoners in het zuiden van de gemeente Deurne kampten donderdagnacht weer met rookoverlast. Dit was het gevolg van de brand die sinds maandag woedt in de Deurnese Peel. "Sommige mensen hebben overwogen hun huis weer tijdelijk te verlaten."

"We hebben donderdagnacht last gehad van een zogenoemde inversielaag", vertelt Tom Driessen van de brandweer. "Daardoor bleef de rook als een deken rond de Peel hangen. Met name in het zuidelijke deel, bij Helenaveen, hebben ze daar last van gehad."

Geruststellen

Vanwege de rookoverlast gaf de brandweer mensen het advies ramen en deuren thuis te sluiten. "Daarnaast hebben we met een aantal mensen contact gehad om hen gerust te stellen", vertelt Driessen. "Sommige mensen hebben overwogen hun huis vanwege deze overlast weer tijdelijk te verlaten. Maar ik weet niet in welke mate dit is gebeurd."

Ook in de Limburgse plaatsen Meijel, Panningen, Grashoek en America zouden mensen geklaagd hebben over de rook. Maar dat heeft volgens Driessen te maken met het feit dat zij tot nu toe helemaal geen last hadden van de rook en nu in een keer iets merkten. "Dan ben je er logischerwijs extra alert op. Maar in Helenaveen was er wel wat meer dan alleen hinder, moet ik zeggen."

Achthonderd hectare

Vrijdagochtend was de rookoverlast voor een groot deel verdwenen. "De komende uren zal vooral worden ingezet op het verder terugbrengen van de hotspots die er nog zijn in het veld. Dan hopen we dat we langzaamaan de nazorg van de brand kunnen overdragen aan Staatsbosbeheer."

De brand heeft zo'n achthonderd hectare van het natuurgebied verwoest. Het Peelgebied omvat in totaal duizend hectare.

