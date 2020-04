Klaas Otto mag de cel uit, hij heeft hartklachten en het gaat niet goed met zijn vrouw

Otto (52) kampt onder meer hartklachten. Ook met zijn vrouw gaat het niet goed. En daarom staat het persoonlijk belang voorop, bepaalde het hof in Den Bosch. Bovendien is er door de coronacrisis geen enkel zicht op een datum voor zijn hoger beroep.

De rechters legden vrijdagochtend wel strenge voorwaarden op aan de oprichter van motorclub No Surrender.

Strenge voorwaarden

Dat zijn voor een groot deel de gebruikelijke voorwaarden die verdachten krijgen die de cel uit mogen. Zo mag hij geen nieuwe strafbare feiten plegen en hij moet zich op verzoek melden bij de politie.

Otto krijgt ook een enkelband. Die registreert via gps waar hij is. Otto moet ook op vaste afgesproken tijden thuis zijn in Bergen op Zoom.

Hij moet zich ook melden bij de reclassering. En er moet ook een dagbesteding komen. Bovendien moet Otto zijn paspoort inleveren. Hij krijgt een contactverbod met een hele lijst mensen.

Afpersing en witwassen

Klaas Otto uit Bergen op Zoom werd anderhalf jaar geleden veroordeeld tot zes jaar cel. Hij kreeg die straf voor onder meer afpersing en witwassen. Daartegen ging hij in hoger beroep. Het OM deed dat ook omdat er tien jaar was geëist.

ZIjn hoger beroep begon kort daarna. Er waren al diverse tussentijdse zittingen waarop onder meer gesproken werd wie er nog gehoord moeten worden als getuigen. Zijn adovcaten vroegen vaker om vrijlating omdat hij kwakkelt met zijn gezondheid. In dat opzicht is de vrijlating geen grote verrassing.

Vorige week was de laatste tussentijdse zitting.

Vrijdag bepaalde het hof dat enkele getuigen mogen worden gehoord en er kwam dus een beslissing over zijn verblijf in de cel.

Otto zit momenteel in de gevangenis in Arnhem. Hij was er vrijdag niet bij in de zittingzaal van Den Bosch. Ook zijn advocaten waren afwezig.

Cel

Otto werd in de zomer van 2016 opgepakt en belandde in de cel. Tussendoor werd hij al een paar keer vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Alle tijd die hij sindsdien doorbracht in de gevangenis tellen mee voor zijn straf.

Het gaat om 3 jaar en 4 maanden die hij tot nu toe heeft uitgezeten.

In Nederland is de regel dat je naar huis kan als je tweederde van de straf hebt uitgezeten. Voor Otto betekende dat dat hij op 2 februari 2021 naar huis zou mogen. Officieel betekent dat dus dat hij nog niet alle straf heeft uitgezeten. Hoe dat moet en of dat nog nodig is, daarover beslist het gerechtshof later.

Rechtszaken

Naast dit hoger beroep loopt er nog een rechtszaak tegen Otto bij de rechtbank in Groningen. Daar is hij samen met onder andere Henk Kuijpers aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie: motorclub No Surrender. Strafeisen in die zaak worden in september verwacht.