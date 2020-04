NAC-supporters steken club hart onder de riem: 'Geld teruggeven voor seizoenskaart is niet nodig'

De spandoeken zijn een gezamenlijke actie van de supportersgroepen Breda Loco's, Stichting Vak G en Fr0nt76. Met de teksten bij de hoofdingang maken de fans duidelijk dat ze niet alleen geen geld terug willen, maar dat ze ook volgend seizoen weer voor de volle honderd procent achter hun club staan. Zo valt ook te lezen: "Mogen we al verlengen? #juistnu."

'We willen een signaal afgeven'

"Een paar weken geleden, toen alles stil werd gelegd, werd door een aantal landelijke kranten geschreven dat supporters hun geld terug wilden hebben", zegt Bram van Doorn van de Breda Loco's. "Bij Ajax zou dat dan om een paar miljoen gaan. Ik snap dat mensen die geen werk hebben elk tientje telt, maar wij willen toch een signaal afgeven. Ik denk namelijk dat de club in de problemen komt als iedereen zijn geld terug gaat vragen. En dat willen we natuurlijk niet, want we zijn emotioneel sterk aan de club verbonden. Het is een statement én een hart onder de riem voor NAC."

De supporters van NAC laten zien dat ze hun club steunen (foto: Breda Loco's).

LEES OOK: Weer 'Wonder van Waalwijk' nu RKC niet degradeert, Europees voetbal voor Willem II en PSV