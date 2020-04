Jaren zette Wim zich in voor behoud van de Peel, nu is er bijna niets meer van het natuurgebied over

Een paar kleine stukjes zijn nog groen, maar het grootste gedeelte van de bomen en grassen is zwartgeblakerd. “Het is echt verschrikkelijk”, zegt Wim, terwijl hij rondkijkt. “We hadden verdorie vlak voor de brand nog een prachtig fotoboek over de Peel aangelegd. We kunnen die foto’s nu als een in memoriam gebruiken.”

Nu het vuur is gaan liggen, maar het natuurgebied nog altijd smeult, wordt de balans opgemaakt. Hoe had deze ramp voorkomen kunnen worden? Dat is eigenlijk voor iedereen wel duidelijk: “De Peel lijdt al tientallen jaren aan verdroging en dat wordt met klimaatverandering alleen nog maar erger. Juist daarom moet er serieus werk worden gemaakt van vernatting van de omgeving van de Peel.”

'Het is een eeuwig conflict'

Ook gedeputeerde Rik Grashoff zei deze week tegen Omroep Brabant dat wat hem betreft alle projecten van de provincie om de Peel natter te maken, ‘met grote spoed moeten worden voortgezet’. Een noodzakelijke, maar moeilijk opgave. Om de Peel natter te krijgen moet het grondwaterpeil in de omgeving omhoog. Maar voor de landbouw in de buurt, is het juist beter om de waterstand laag te houden. “Dat is het eeuwige conflict”, zegt Van Opbergen.

Daarnaast vragen veel partijen zich af hoe het mogelijk is dat de brandweer met geen mogelijkheid het gebied in kon om de brand te blussen. Inwoners van Helenaveen en politieke partijen in Deurne wijzen volgens het ED naar Staatsbosbeheer. Die heeft de afgelopen jaren paden gesloten om de natuur vrij baan te geven.

Ook Wim vraagt zich af hoe dat zit: “Staatsbosbeheer kan wel met voertuigen de Peel in. Er liggen genoeg plassen in het natuurgebied die gebruikt hadden kunnen worden om te blussen. Dat moeten we in de evaluatie meenemen.”

Evalueren en praten over hoe de vuurzee in de toekomst kan worden voorkomen, is dan ook het enige wat de werkgroep nu kan doen. “Het duurt jaren voordat dit is hersteld. Maar we moeten door”, besluit de werkgroepvoorzitter.

