Aantal coronapatiënten op intensive cares licht gestegen, minder nieuwe opnames in ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn zaterdag 61 nieuwe patiënten met coronaverschijnselen opgenomen. Dat aantal ligt weer lager dan de 120 van een dag eerder. “Dat is het grillige van een virus. Het is lastig om te zeggen waardoor dit verschil wordt veroorzaakt”, zegt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Het aantal COVID19-patiënten op de intensive cares is licht gestegen.

Het feit dat het aantal nieuwe patiënten met coronaverschijnselen hoger blijft dan gehoopt, zorgt ervoor dat de druk op de ziekenhuizen hoog blijft. Gevolg hiervan is dat de reguliere zorg ook maar beperkt kan worden opgestart. Vanwege het coronavirus kwam de andere ziekenhuiszorg afgelopen tijd bijna volledig stil te liggen. De ziekenhuizen willen andere operaties en poliklinische behandelingen komende tijd weer gaan oppakken.

De hoop was het dat het aantal nieuwe patiënten steeds verder zou afnemen, maar afgelopen week ligt dit gemiddeld op 70 tot 80 nieuwe opnames per dag. Vrijdag was er dus ineens een piek van 120 te zien. “Het gaat voor ons gevoel echt te langzaam”, aldus de ROAZ-woordvoerder.

Totaal daalt wel verder

Tegenover de 61 nieuwe opnames staan 47 ontslagen op zaterdag, blijkt uit de statistieken. Er overleden elf coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Het totaal aantal patiënten met coronaverschijnselen op alle afdelingen van de ziekenhuizen is gedaald tot 361. “Dat is wel een goede ontwikkeling. Dit aantal was sinds 18 maart niet meer zo laag.”

Op de intensive care is na een periode van daling, zaterdag een lichte toename te zien. Er werden vijf nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Er liggen nu 99 besmette mensen op de Brabantse intensive cares. Die toename is te relateren aan de hogere instroom van nieuwe patiënten. Een deel van deze mensen komt uiteindelijk op de ic terecht, zo legt het ROAZ uit.

Er zijn in Brabant normaal 120 ic-bedden beschikbaar. Dat aantal werd afgelopen periode verdubbeld tot 240, maar in sommige ziekenhuizen is een aantal van de extra plekken weer opgeheven sinds de daling van het aantal patiënten op de intensive cares is ingezet.

De cijfers van het aantal nieuwe opnames in de Brabantse ziekenhuizen wijken af van de getallen die dagelijks door het RIVM worden gecommuniceerd. Dat komt onder meer doordat het RIVM alleen het aantal ziekenhuisopnames meetelt van mensen bij wie het virus definitief is vastgesteld. Bij een deel van de Brabantse ziekenhuisopnames is er een ernstige verdenking, maar is de uitslag van de officiële test nog niet binnen. In dit artikel leggen we de werking van de verschillende coronacijfers uit.

