IKEA gaat weer open na wekenlange coronasluiting en er staat al meteen een rij

IKEA heeft dinsdagmorgen om tien uur weer de deuren geopend van alle vestigingen in Nederland. De winkels waren bijna anderhalve maand gesloten door de coronacrisis. Ook bij IKEA Eindhoven kan er weer worden gewinkeld, maar wel onder strikte veiligheidsmaatregelen. Nog voordat de winkel open was, stond er al een rij mensen.

De meeste mensen geven aan dat ze aan het klussen zijn aan huis en daarom spullen nodig hebben van de woongigant. "Ik ben bezig met de kinderkamer en de kast die we graag willen hebben, is online niet meer te krijgen. Daarom zijn we nu hier", vertelt een man.



Eén persoon tegelijk in de inspiratieruimtes

Er wordt maar een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd toegelaten, en winkelen is toegestaan met maximaal twee personen. In de inspiratieruimtes, zoals de woonkamer, slaapkamer en keuken, mag je maar met één persoon tegelijk naar binnen.

Daarnaast moet overal anderhalve meter afstand worden gehouden, en moet er zoveel mogelijk contactloos worden betaald. Bij de kassa's en de klantenservice zijn plexiglas schermen geplaatst.

De restaurants en speelplaatsen van IKEA zijn nog wel gesloten.