Situatie in Brabantse ziekenhuizen stabiliseert, 101 coronapatiënten op intensive cares

De situatie in de Brabantse ziekenhuizen stabiliseert. Het beeld van het aantal nieuwe en ontslagen patiënten op maandag is vergelijkbaar met dat van een dag eerder. Er werden maandag 71 nieuwe patiënten met coronaverschijnselen opgenomen in de ziekenhuizen tegenover 69 op zondag. Op de intensive cares liggen nu 101 mensen die getroffen zijn door het virus, blijkt uit de cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

Het aantal patiënten op de intensive cares laat de afgelopen dagen een lichte stijging zien. Dat is te verklaren doordat er ook elke dag nog nieuwe coronapatiënten worden opgenomen in de ziekenhuizen. Een deel daarvan belandt uiteindelijk op de ic. De 101 patiënten is echter fors minder dan tijdens de piek. Toen lagen in Brabant bijna 190 mensen op de intensive cares. Daarnaast zijn er afgelopen periode zo'n tweehonderd coronapatiënten overgeplaatst naar ziekenhuizen buiten de provincie.

Tegenover de 71 nieuwe opnames op maandag staan 38 ontslagen. In totaal liggen er volgens het ROAZ nu 364 patiënten met coronaverschijnselen op alle afdelingen van de Brabantse ziekenhuizen. In de afgelopen 24 uur zijn vijf mensen overleden.

Wachten op een daling

"De situatie is stabiel. Het is nu wachten op het moment dat het aantal nieuw opgenomen patiënten gaat dalen", aldus een woordvoerder. "We zien ook dat niet alle mensen die coronaverschijnselen hebben uiteindelijk besmet zijn, maar we moeten voorzichtig zijn. Zolang de uitslag van de test er niet is, behandelen we ze als coronapatiënt."

De cijfers van het aantal nieuwe opnames in de Brabantse ziekenhuizen wijken af van de getallen die dagelijks door het RIVM worden gecommuniceerd. Dat komt onder meer doordat het RIVM alleen het aantal ziekenhuisopnames meetelt van mensen bij wie het virus definitief is vastgesteld. Bij een deel van de Brabantse ziekenhuisopnames is er een ernstige verdenking, maar is de uitslag van de officiële test nog niet binnen. In dit artikel leggen we de werking van de verschillende coronacijfers uit.

