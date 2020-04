Miljoenen extra voor varkensboeren die willen stoppen

Er komt 275 miljoen euro extra beschikbaar voor varkensboeren die willen stoppen met hun bedrijf. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten de Tweede Kamer laten weten. Het besluit hing al even in de lucht.

Voor de zogenoemde warme sanering voor varkenshouderijen was in eerste instantie 180 miljoen euro vrijgemaakt. Dat bedrag bleek al snel te laag. In totaal gaven 502 varkenshouderijen aan gebruik te willen maken van de subsidieregeling, terwijl er gerekend was op driehonderd bedrijven.

Hoeveel boeren stoppen daadwerkelijk?

De regeling is bedoeld voor varkenshouderijen die stankoverlast veroorzaken voor de omgeving. Hoe groter de overlast, des te meer kans de boeren hebben op de uitkoopregeling. Zestig procent van de aanvragen komt uit Brabant.

Het is overigens niet duidelijk hoeveel boeren er daadwerkelijk gebruik gaan maken van de regeling. Nadat de aanvraag van de ondernemers is goedgekeurd, krijgen ze nog enkele weken bedenktijd.

Vertraging

Twee weken geleden werd bekend dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meer tijd nodig heeft om te berekenen welke varkenshouderijen de hoogste zogenoemde geurscore hebben.

Bedrijven met de hoogste score zouden als eerste een aanbod krijgen. Het lijkt er nu op dat vrijwel alle aangemelde varkensboeren die te veel stankoverlast veroorzaken voor de omgeving kunnen stoppen.