'Klussende' man en vrouw stelen kleding uit woning Oisterwijk

Een 42-jarige man en een 24-jarige vrouw uit Tilburg zijn dinsdagmorgen opgepakt voor het stelen van kleding uit een woning in Oisterwijk. Zij deden net alsof ze klussers waren en aan het werk gingen in het huis dat momenteel wordt verbouwd.

Het stel liep rond halfacht 's ochtends de woning binnen via de niet afgesloten voordeur. Toen hen werd gevraagd of ze voor de klussen kwamen, antwoordden ze bevestigend.

Even later liep de vrouw naar boven. De bewoner vertrouwde het niet en volgde haar. In de slaapkamer zag hij dat ze kleding uit een kast haalde. De vrouw rende vervolgens naar beneden en ging er samen met de man vandoor.

De bewoner belde de politie. Die kon het tweetal even later op de Gender aanhouden. De man deed aangifte tegen de twee.