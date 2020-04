Kermis van Uden gaat dit jaar toch door, in november in plaats van juli

De kermis stond eigenlijk gepland van 17 t/m 26 juli, maar kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Tot 1 september zijn evenementen, waaronder de kermissen, niet toegestaan.

Goed voor ondernemers en kermixexploitanten

Er is gekozen voor een datum begin november omdat het huidige kermisseizoen tot eind oktober loopt. ''Kermisexploitanten hebben daardoor alle ruimte om naar Uden te komen. Dat maakt een groot aanbod van attracties mogelijk'', vertelt verantwoordelijk wethouder Gijs van Heeswijk van Uden.

Het evenement is van groot belang voor de gemeente. “Mega Kermis Uden is één van de grootste evenementen van Uden. Vanzelfsprekend is dat goed voor onze horeca-ondernemers, de kermisexploitanten en inwoners. Daarom doen wij er alles aan om de kermis te laten doorgaan.''

Nog onduidelijkheid

Hoe de kermis er precies uit komt te zien en welke attracties er komen is op dit moment nog niet duidelijk. ''We gaan volle kracht vooruit met de voorbereidingen.” De kermis in Uden is normaal geproken goed voor zo'n 300.000 bezoekers, al lag dat aantal door de extreme hitte vorig jaar een stuk lager.

Vorige week maakte de gemeente Tilburg nog bekend dat er dit jaar geen Tilburgse Kermis is vanwege de corona-uitbraak. Die zou dit jaar van 18 tot en met 26 juli worden gehouden, maar gaat nu dus voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet door.