Boeren zaaien nieuw gras in bij provinciehuis: 'We hebben er een rotzooi van gemaakt'

Ben kijkt met een goed gevoel terug op de protestacties. "Ik kijk terug op een geslaagde actie. Er stonden hier vorig jaar tweeduizend tractoren. Tractoren van heel veel boeren die het niet eens waren met het provinciaal beleid. Zij lieten toen hun stem horen."

Een rotzooi

"We hebben er nogal een rotzooi van gemaakt tijdens de staking. Dus dat gaan we nu opknappen", aldus Luuk Jennissen uit Den Dungen. Hij reed vorig jaar voorop in de stoet met trekkers. "Het was die dag nogal nat dus zijn er overal sporen in gereden. Het gras ziet er niet netjes meer uit. Het ging die dag allemaal met goede bedoelingen. Maar met zo'n zware machine laat je toch altijd wat sporen achter."

Prestatiedruk

Luuk helpt zijn oom, loonwerker Toby Jennissen, met de bijzondere klus op het plantsoen voor het provinciehuis. "Het is toch wel iets speciaals," zegt Luuk grijnzend. "Normaal ben je bezig in een grote wei en nu heb je van dat kleine, precisiewerk." Het is inderdaad flink zigzaggen op de trekker, zo tussen de bloesembomen door.

Luuk Jennissen (17) zorgt voor nieuw gras bij het provinciehuis in Den Bosch. (foto: Eva de Schipper)

Het voelt voor Luuk een beetje alsof 'ie op heilige grond bezig is. "Je moet nu wel presteren. Als ik m'n werk nu niet goed doe... Het moet er nu wel echt netjes bij liggen. Da's nu net iets belangrijker," lacht hij.

Nog meer zorgen door coronacrisis

De onrust onder de Brabantse boeren is volgens Wim Bens alleen maar groter geworden. "Dit coronatijdperk heeft ook voor boeren en tuinders grote gevolgen," vertelt hij. "Je ziet vraaguitval, prijsdruk en productieproblemen. De stikstofproblematiek blijft een heel groot vraagstuk wat we op moeten lossen. Maar daarbij is natuurlijk is er met het coronavirus een heel grote zorg bij gekomen."

Op 6 mei doet de rechter in Den Haag uitspraak over de toekomst van de boeren. De ZLTO heeft met een aantal veehouders een rechtszaak tegen de provincie aangespannen met als doel het jaartal voor het verplicht aanpassen van de stallen te verschuiven van 2022 naar 2028.

Eerst zaaien, dan oogsten

"We hopen natuurlijk dat het ten gunste van ons uit gaat vallen," aldus Bens. "Maar op de weg er naartoe hebben we toch al het één en ander bereikt. Ook al zou de uitslag van de rechtszaak voor ons minder positief zijn, hij is nooit voor niets geweest."

"Laten we zeggen dat we het een beetje overhoop hebben gehaald vorig jaar", lacht Wim Bens. "We zijn het nu aan het gelijk maken, aan het zaaien. Laten we hopen dat er dan toch een mooie oogst gaat komen voor de boeren en tuinders in Brabant."