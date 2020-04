'Michael P. werkte aan ontsnappingsplan uit de gevangenis in Vught'

De gevangenis in Vught (archieffoto)

VUGHT -

Michael P., de in 2019 in hoger beroep veroordeelde moordenaar van Anne Faber, werkte aan een ontsnappingsplan uit de penitentiaire inrichting in Vught. Dit meldt RTL Boulevard. Hij zou dat samen hebben gedaan met Admilson R., een van de twee Hoogeveense moordbroers.