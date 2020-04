Geweld door verwarde mensen lijkt vaker voor te komen, maar wat is verward eigenlijk?

Man stak in april agent met mes in Haghorst (Foto: Toby de Kort/SQ Vision).

Afgelopen weken waren er steekpartijen in Oss en Haghorst waarbij beide daders verward werden genoemd en werden er in Valkenswaard en in de Loonse en Drunense duinen mensen bedreigd door verwarde mensen met een mes. Het lijkt vaker voor te komen, maar harde cijfers van een stijging zijn er tot nu toe nog niet.

De meest recente cijfers van de politie over een stijging komen uit september 2019: er waren 8 procent meer mensen met verward gedrag betrokken bij misdrijven, dan een jaar eerder.

Wijkagent De Wit ziet op straat al jaren meer verwarde mensen rondlopen. Hij maakt zich daar zorgen over, vertelt hij aan Omroep Brabant. “Nu in de coronacrisis lijkt het nog erger. Hulpverleners hebben minder tijd om in de wijk te zijn, waardoor er minder controle is. Je kunt de hulpverlening natuurlijk niet de schuld gaan geven. Maar ik zie de toename wel”, zegt de wijkagent.

Wat is verward gedrag?

Wanneer we iemand nou verward kunnen noemen, is niet precies duidelijk. “Ik hoor vaak discussies over wat verward gedrag precies is. Daar ga ik me niet in mengen”, vertelt de wijkagent. “Ik maak zelf de melding van verward gedrag als ik bijvoorbeeld zie dat iets niet een normale burenruzie is, maar dat het gaat om mensen die echt hulp nodig hebben.”

Ook volgens Hans Kroon van het Trimbos Instituut is het begrip verward wat ingewikkelder dan het lijkt. “Meldingen bij de politie kunnen verschillen van een uit de hand gelopen ruzie tot iemand die de politie belt omdat hij denkt dat zijn sleutels zijn gestolen, terwijl hij gewoon vergeetachtig is. Verward betekent niet altijd dat iemand psychische problemen heeft”, zegt Kroon. “De stempel ‘verward’ kun je dus niet zomaar op misdrijven plakken, zoals de steekpartij in Oss.”

Minder controle door coronacrisis

Omroep Brabant berichtte vorige week nog dat minder mensen met psychische problemen zich melden bij GGz-instellingen, door angst voor corona. Mogelijk neemt het aantal misdrijven door verwarde mensen daardoor toe. Maar volgens Hans Kroon is dat niet zo makkelijk met elkaar in verband te brengen. “Op dit moment is het gewoon nog speculeren”, vertelt hij.

“Het klopt natuurlijk wel dat een huisbezoek van de hulpverlening is vervangen door een belletje. Het kan zijn dat mensen die zelf niet om hulp vragen, nu makkelijker over het hoofd worden gezien. Dat kan voor problemen gaan zorgen, maar ik hoor niet van hulpverleners dat er nu al veel meer gevaarlijke situaties zijn”, constateert Kroon. Het Trimbos instituut onderzoekt nog of de problemen van mensen met psychische klachten toenemen door de coronacrisis.