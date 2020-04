Politiechef over coronacrisis: 'Onze mensen moeten vaak hun eigen veiligheid laten varen'

"Het is een heel rare, bijzondere tijd. Ons leven is op slag veranderd. We hebben er natuurlijk een taak bij gekregen die we nooit hebben gehad: controleren op de maatregelen, controleren op de anderhalve meter."

Een onzichtbare tegenstander

Net als voor de rest van Nederland, was het voor politiemensen behoorlijk wennen: "Van mijn mensen hoor ik terug dat ze met name de eerste weken erg spannend vonden. Je merkt dat ze er nu aan gewend raken en weten hoe ze ermee om moeten gaan."

Volgens de politiechef komen agenten nu nog vaker voor moeilijke dilemma's te staan. "Iets als een reanimatie is nu, vanwege je eigen veiligheid, iets heel anders geworden dan vóór het coronatijdperk." En natuurlijk is afstand houden bij arrestaties, verkeersongevallen en branden ook heel lastig.

Paulissen noemt ook de coronaspugers. "Gelukkig grijpt justitie daar hard bij in. Maar dat zijn natuurlijk dingen waarbij de eigen gezondheid van politiemensen in het geding komt. Wij zijn natuurlijk wel gewend dat we ergens naartoe moeten waar burgers misschien een stapje terug voor zouden doen, maar nu is het een soort onzichtbare tegenstander."

Politiechef Wilbert Paulissen vertelt in de video over de gevolgen van de coronacrisis:

Ruimte om te praten

Paulissen merkt dat er onder een deel van zijn mensen een gevoel van onrust heerst. "De ene politieman heeft een normale thuissituatie en denkt: waar hebben we het over, ik ben gezond. Maar de ander heeft misschien een vrouw met een kwetsbare gezondheid, dus maakt zich daar wel zorgen over." In overleg met deze agenten wordt dan besloten op welke taken ze wel of juist niet worden ingezet. "Alles is bespreekbaar."

Er is binnen de politie veel werk weggevallen. "Dat is wel de grootste verandering. We merken eigenlijk nu pas hoe groot de impact is van voetbalwedstrijden, evenementen en demonstraties op ons dagelijks werk. Nu het er niet meer is, ervaar je pas wat dat betekent voor de politie-inzet." Voor de coronacrisis was de vraag naar politiewerk al groter dan het aanbod. "We moesten daar eigenlijk constant keuzes in maken." Dat is nu heel anders, stelt de politiechef.

"Dat betekent dat wijkagenten, die voorheen onder druk stonden, nu gewoon in de wijk kunnen zijn. En dat we onze recherchezaken nu gewoon af kunnen handelen en zelfs de achterstand in kunnen lopen." Het biedt volgens Paulissen stof tot nadenken. "Het is niet zo dat we nu ineens met overcapaciteit zitten. We merken eigenlijk nu pas dat de vraag groter was dan wij konden invullen.

Verwarde mensen

In een gemiddelde week krijgt de politie Oost-Brabant zo'n honderd meldingen van verwarde mensen. Dat aantal stijgt nu naar honderdzeventig, maar volgens Paulissen moeten alle meldingen wel in perspectief worden geplaatst. "Hierbij geldt ook weer: stijgt het aantal meldingen omdat meer mensen thuis zijn, valt het meer op en melden ze het daardoor eerder? Of zijn er inderdaad meer verwarde mensen op straat?"

"We zien wel dat de structuur van een dag wegvalt omdat instellingen en de dagopvang gesloten zijn", vervolgt hij. "Daardoor krijgen wij meer te maken met meldingen van verwarde mensen."

Minder 'gewone' criminaliteit

De coronacrisis heeft ook grote invloed op de criminaliteit: "Bij het aantal woninginbraken zien we nu echt een forse daling." Ook worden er minder overvallen en geweldsmisdrijven gepleegd. Het aantal drugsdumpingen daalt ook. "Maar of je daar de conclusie aan kunt verbinden dat het door corona komt? Dat weet ik niet", zegt Paulissen.

Toch moet de coronacrisis gevolgen hebben voor de drugswereld. "De markt is natuurlijk enorm veranderd." Met name door de verdwijning van de festivals en de lockdowns in mogelijk exportlanden. "Dat moet gevolgen hebben voor de export en dus voor de productie."

Het aantal cybercrime-aangiftes neemt wel toe. Het gaat dan met name om het online aanbieden van handgels en andere beschermingsmiddelen en andere vormen van oplichting via internet. "Criminelen passen zich altijd aan aan nieuwe markten en nieuwe winstmogelijkheden."

ZIE OOK:

Geweld door verwarde mensen lijkt vaker voor te komen, maar wat is verward eigenlijk?

Arresteren op anderhalve meter afstand lukt niet, zo hopen wijkagenten toch gezond te blijven