Iedereen wil helpen om het dorpscafé te redden: 'Dit is echt de huiskamer van Loon op Zand'

Het is de vaste thuishaven voor mountainbikeclub Factory Team na het wekelijkse rondje door de Loonse en Drunense duinen: De Kiosk in Loon op Zand. Maar door de coronamaatregelen zit de tent nu dicht. Twee weken nadat de kersverse eigenaren het café hadden overgenomen, moesten ze het alweer sluiten. Het hele dorp komt nu in actie om de kroeg te redden.

“De Kiosk is echt de huiskamer van het dorp”, vertelt initiatiefnemer Jeroen Punt van de mountainbikeclub. “Iedereen komt daar samen. Wij hebben onze eigen tafel voor na onze ritten, maar mensen komen er ook gewoon ’s avonds een biertje doen. Carnaval wordt er gevierd en elk jaar de nieuwjaarsborrel. Dan is het er zelfs drukker dan op oudejaarsavond.”

Iedereen kent elkaar hier. Iedereen wil helpen.

En dus organiseert de mountainbikeclub nu een sponsortocht: ‘Een rondje voor De Kiosk’. Begin mei willen de mannen rondjes gaan fietsen door de Loonse en Drunense duinen. Mét een speciale gast: ook Joost Boons, ‘patient zero’, fietst mee.

In twee dagen is al meer dan 10.000 euro ingezameld om De Kiosk te redden. En niet alleen vrienden en bekenden doen mee, ook bedrijven in Loon op Zand sponsoren. “Het is echt te danken aan de gemeenschap dat we nu al zo’n bedrag bij elkaar hebben. Maar ja, iedereen kent elkaar hier. Iedereen wil helpen. Dat is echt mooi om te zien.”

Het kan niet zo zijn dat door een fout van de overheid zo’n kroeg niet kan blijven bestaan.

Omdat de nieuwe eigenaren De Kiosk pas begin maart hebben overgenomen, komen ze niet in aanmerking voor de steunmaatregelen die voor ondernemers zijn opgetuigd. Jeroen: “Het kan niet zo zijn dat door een fout van de overheid zo’n kroeg niet kan blijven bestaan. Iemand stopt al z’n spaargeld erin, maar komt niet voor zo’n regeling in aanmerking. Ze hebben tien man personeel, dat is niet te doen.”

Bakkie bij De Kiosk

Het doel is om 20.000 euro op te halen, maar het mag wat Jeroen betreft nog wel veel meer zijn. “Zoveel als maar kan. Alles wat we voor ze ophalen is een druppel op een gloeiende plaat, voor een bedrijf dat al zo lang dicht is.”

Als alles goed gaat, wordt de sponsortocht op 16 mei verreden. Het mountainbiketeam overlegt met de gemeente hoe dat op een coronaveilige manier kan. In de hoop dat ze ook ná de coronatijd, weer gewoon een bakkie kunnen doen in De Kiosk.