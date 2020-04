Beregeningsverbod in delen van Midden- en Oost-Brabant

Sproeien is in sommige delen van het beheergebied van Waterschap De Dommel even niet toegestaan

Begin deze maand werd juist nog aangekondigd dat grond van boeren en bijvoorbeeld sportclubs wel weer beregend mocht worden met grondwater. Door de natte start van 2020 was de grondwaterstand weer ver genoeg op peil om dat mogelijk te maken.

Maar het was van korte duur: de waterafvoer van bepaalde wateren is in korte tijd sterk teruggelopen zegt het waterschap. En dat mag echt niet verder dalen. Het gaat met name om het stroomgebied van de Beerze en de Lijen, daartoe horen de Nieuwe Leij, Poppelse Leij, Rovertsche Leij en de Oude Leij.

Het verbod gaat donderdag in en is voor onbepaalde tijd: tot waterschap De Dommel aangeeft dat het water wel weer gebruikt kan worden.

Waterschap De Dommel beheert een groot deel van Midden- en Oost-Brabant.

Bij de waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta is geen verbod afgekondigd op het gebruik van oppervlaktewater. De drie waterschappen hebben gezamenlijk besloten om de zogenaamde 'vijf procent-regeling' de komende tien dagen alleen toe te passen in gebieden waar het echt noodzakelijk is, en dus niet in de hele provincie. Er mag dan tijdelijk wel nog met grondwater beregend worden, om te zorgen dat er geen blijvende schade aan graslanden en sportvelden ontstaat.

Door die vijf procent-regeling alleen in bepaalde gebieden toe te staan, hopen de waterschappen het grondwater dat er nog is zoveel mogelijk te sparen, voor de droge periodes die er de komende maanden nog komen.

