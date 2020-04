Beregenen mag weer, maar met mate want droogte ligt op de loer

Grasland van boeren en velden van sportclubs mogen in april en mei weer beregend worden met grondwater, maar doe het zuinig aan. Dit hebben de waterschappen in Brabant grondeigenaren als besluit én boodschap meegegeven.

Na tijden van droogte. zijn de grondwaterstanden door de natte start van 2020 normaal voor de tijd van het jaar. De waterschappen vinden het daarom niet nodig om een onttrekkingsverbod voor grondwater in te voeren.

'Wees zuinig'

Door het gebrek aan neerslag de laatste weken, ligt de droogte echter alweer op de loer en zakken grondwaterstanden snel. Waterschappen blijven dan ook oproepen zuinig om te gaan met grondwater.

Waterschap De Dommel voegt eraan toe dat het verboden is water te halen uit beken en sloten in de stroomgebieden van de Beerze, Reusel en Nete ten zuiden van het Wilhelminakanaal en uit wateren in Park Meerland in Eindhoven. Deze gebieden zijn extra gevoelig voor droogte, omdat ze hoger liggen en afhankelijk zijn van regenwater, zo meldt het waterschap. Het verbod geldt tot 1 oktober.

ZLTO is blij

De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) reageert verheugd op het gezamenlijke besluit van de waterschappen. “Boeren en tuinders hebben de afgelopen maanden allerlei maatregelen genomen om water langer vast te houden”, aldus een woordvoerder. Hij zei verder te hopen dat er voldoende regen valt en dat er maar weinig beregend hoeft te worden.

Vorig jaar juli werd het beregenen gedurende tien dagen toegestaan. Normaal mag dat in de maanden juni en juli niet tussen elf uur 's morgens en vijf uur 's avonds. Omdat de droogte, die vorige zomer lang aanhield, problemen zou kunnen veroorzaken, werd het beregenen tien dagen overdag wél toegestaan.

