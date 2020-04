Joost is de enige muzikant die gewoon doorwerkt in de coronatijd

Ook op woensdagmiddag beklimt Joost dus gewoon zijn klokkentoren. Het klavier staat op 43 meter hoogte, dat zijn ongeveer tweehonderd treden. Hoeveel precies, dat weet hij niet, hij heeft ze nooit geteld.

Joost komt uit een geslacht van beiaardiers. Zijn opa Toon bespeelde het klokkenspel van 1915 tot 1954, zijn vader Sjef van 1955 tot 1988. Sindsdien is Joost de stadsbeiaardier.

Pest en cholera

De beiaardier is de enige muzikant die nog betaald wordt. Joost is er best trots op: "Hier in Den Bosch hebben we een beiaardcultuur vanaf de Middeleeuwen. De beiaard heeft altijd goede en slechte tijden begeleid. In oorlog en vrede, bij pest en cholera. Het is heel triest, maar het hoort er een beetje bij."

Joost wijst naar zijn werkplek: net onder de klok in de toren van de Sint Jan. (foto: Omroep Brabant)

De beiaardier kan mensen nu troost bieden, merkt Joost: "Mensen leven mee met de klokken. Als de klokken luiden, geeft ze dat troost, merk ik aan de reacties."

In de Meimaand Mariamaand mag er geen liturgie worden gevierd in de Sint Jan. Dus gaat Joost voor de Onze Lieve Vrouwe Broederschap speciale liederen spelen, als vervanging voor de liturgie: "Het lied van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch speel ik heel vaak, net ook weer, op de Stadhuisbeiaard. En meteen kreeg ik een appje: 'Hé Joost, ben je aan het oefenen voor de Meimaand? Dus het valt ook op."

Beiaardweek

Daarnaast is er van 13 tot en met 17 mei de Bossche Beiaardweek. Joost van Balkom gaat met vier collega's de twee carillons van Den Bosch bespelen: die in de Sint Jan en die in het Raadhuis op de Markt. Iedere middag en avond, van musical tot klassiek en van jazz tot wereldmuziek.