‘Alles overleefde ze, behalve dit virus’, coronadagboek van Susanne

De verpleegster zal het moment niet meer vergeten. Het was zwaar en mooi tegelijk. “Mijn collega moest plotseling even naar de gang. De vrouw wilde afscheid van me nemen. Ze bedankte me voor de goede zorg en vertelde me dat het altijd zo gezellig was.”

De 79-jarige vrouw was nierpatiënt en had longproblemen. Ze woonde vier jaar in het verzorgingshuis. “Elke twee maanden moest ze weer met longontsteking naar het ziekenhuis. Steeds werd ze weer opgelapt en dan ging het weer goed.”

De vrouw was uiterst voorzichtig en bij haar noodzakelijke nierdialyse droeg ze altijd een mondkapje. Toch ging het mis. “Alles overleefde ze, behalve dit virus. Dat juist zo’n vrouw met onderliggende problemen corona moest krijgen, is verschrikkelijk. Ik had een heel goede band met haar.”

‘Daarna voelde ik nog dagenlang een soort van leegte.’

Ook al heeft Susanne jarenlange ervaring, het afscheid raakte haar diep. “Je ziet alle foto’s en je kent haar verhalen. Dan komt het wel even binnen. Daarna voelde ik nog dagenlang een soort van leegte.”

Voordat Susanne overstapte naar de verpleegzorg, werkte ze jarenlang op de longafdeling van het voormalige St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg (nu ETZ). Bij haar oude baan had ze minder langdurig contact met patiënten. “Nu ken je bewoners al jaren. Je wordt gemist als je op vakantie bent. Ze weten ook van alles van mij, dus je bouwt echt een band op. Dan valt het afscheid extra zwaar.”

Toch is het niet alleen maar kommer en kwel. “Al meerdere bewoners zijn hersteld van het virus.” Het fleurt haar weer op na moeilijke momenten. “Je ziet dat collega’s dan echt opgelucht zijn. Ook zie je herstelde bewoners genieten als ze weer van hun kamer af mogen.”

‘Mijn hoofd zit vol en ik ben vermoeider dan anders’

Volgende week geniet ze van een welverdiende week vrij. “Ik ben daar heel erg aan toe. Mijn hoofd zit vol en ik ben vermoeider dan anders.” Een reisje zit er natuurlijk niet in, door alle coronamaatregelen. “Het is heerlijk om thuis weer meer tijd met de kinderen door te gaan brengen.”

