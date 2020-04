Susannes coronadagboek: ‘Pijnlijk om steeds te zeggen dat bezoek niet mag’

TILBURG -

Verpleegkundige Susanne van Kempen (40) vertelt op verzoek van Omroep Brabant over haar werk bij woonzorgcentrum De Heikant (De Wever) in Tilburg. Ook daar is door de coronacrisis al wekenlang geen bezoek toegestaan. “Het is heel moeilijk om dat steeds weer te moeten zeggen.