Tilburgse ondernemers hoeven dit jaar geen terrasbelasting te betalen

Het Piusplein in Tilburg is leeg.

Tilburgse ondernemers hoeven heel 2020 geen terrasbelasting te betalen aan de gemeente. Het College van B en W stelt voor aan de Raad om de belasting voor terrassen en reclame-uitingen op straat voor het hele jaar te laten vervallen. De LST in Tilburg had vragen hierover gesteld aan het college en voorman Hans Smolders is blij met de uitkomst.

Door de coronacrisis hebben heel veel ondernemers in Tilburg hun zaak noodgedwongen moeten sluiten. Horecaondernemers moesten toch nog steeds duizenden euro's aan terrasbelasting betalen aan de gemeente terwijl de terrassen nu al weken niet worden gebruikt. Volgens Stefan van Aarle, van het Ondernemersfonds Tilburg is het een belangrijke stap. " Voor ondernemers is precario een aanzienlijke belasting die kan oplopen tot duizenden euro's per zaak. Dus dit kunnen ondernemers als kostenpost vergeten waardoor er bijvoorbeeld weer personeel van betaald kan worden."

Wethouder Berend de Vries weet dat het om een kleine half miljoen euro gaat die de gemeente misloopt door het voorstel. "Maar uit gesprekken met horecaondernemers kwam het indringende beeld naar voren hoe heftig deze tijd voor de horecaondernemers is."

Anderhalve meter maatschappij

Ook als de horeca weer open kan, is het voor een aantal zaken nog steeds moeilijk overleven. Als de anderhalve meter ruimte straks om wat voor een reden niet aangehouden kan worden, in bijvoorbeeld een klein café, dan kan er nog steeds geen geld verdiend worden. Alles bij elkaar genoeg redenen voor de gemeente Tilburg om de horeca een financiële tegemoetkoming te doen. De Vries hoopt wel dat ondernemers waarmee het heel goed gaat, de overgehouden belasting bijvoorbeeld in het Ondernemersfonds willen storten. Daar kunnen dan weer aanpassingen mee betaald worden die de binnenstad coronaproof kunnen maken, zoals wegwijzers en afzettingen.

De verwachting is dat de Tilburgse gemeenteraad zal instemmen met het voorstel. Stefan van Aarle van het Ondernemersfonds:"Met dit bedrag zijn we er nog niet. Maar het geeft wel vertrouwen in de vervolgafspraken".