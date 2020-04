Politie onderzoekt mogelijke brandstichting bij zendmast in Standdaarbuiten

Opnieuw brand bij een zendmast in ons land. Ditmaal aan de Langeweg-Noord in Standdaarbuiten. Verspreid over het land zijn er de laatste weken bij zendmasten al ruim twintig branden geweest of pogingen tot brandstichtingen.

In het jongste geval ging het om een kleine brand, die woensdagavond laat werd gemeld. De politie vermoedt dat de zendmast is aangestoken en is op zoek naar getuigen.

Eerder in Oudenbosch

De brandweer kwam met twee blusvoertuigen ter plaatse en wist het vuur snel te blussen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de brand. Hoe groot de schade is, is niet bekend. Het ging om de derde zendmastbrand in West-Brabant. Enkele weken geleden werden er in Oudenbosch twee branden gesticht bij zendmasten. In onder meer Nuenen en Veldhoven is het recent ook raak geweest.

De politie heeft tot nu toe drie verdachten aangehouden. Politie en brandweer noemen het in brand steken van de zendmasten 'zorgelijk en onacceptabel'. Het uitvallen van zendmasten kan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Mogelijk zijn de brandstichtingen acties tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders stellen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat geen enkel bewijs. Sommige mensen suggereren dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.

LEES OOK: Rutte roept op om te stoppen met zendmasten in brand steken: 'Het is ongelofelijk stupide'