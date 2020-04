Weer brand bij zendmast, nu in Standdaarbuiten, schade lijkt mee te vallen

Opnieuw een brand(stichting) bij een zendmast in ons land. Ditmaal aan de Langeweg-Noord in Standdaarbuiten. Verspreid over het land zijn er de laatste weken al ruim twintig branden geweest of pogingen tot brandstichtingen bij zendmasten.

In het jongste geval ging het om een kleine brand, die woensdagavond laat werd gemeld.

Eerder in Oudenbosch

De brandweer kwam met twee blusvoertuigen ter plaatse. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de brand. Hoe groot de schade is, is niet bekend. Het ging om de derde zendmastbrand in West-Brabant. Enkele weken geleden werden er in Oudenbosch twee branden gesticht bij zendmasten.

LEES OOK: Rutte roept op om te stoppen met zendmasten in brand steken: 'Het is ongelofelijk stupide'