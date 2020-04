Brabant heeft een nieuwe coalitie met Forum voor Democratie, bestuursakkoord goedgekeurd

Het provinciehuis in Den Bosch (foto: archief).

Vier Brabantse partijen zijn het eens over een bestuursakkoord. VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant hebben dat donderdagmorgen bekendgemaakt. De partijen zeggen ook dat er nieuwe gedeputeerden gekozen zijn. De namen daarvan willen ze pas op 7 mei bekend maken. Het nieuwe provinciebestuur wordt op 15 mei geïnstalleerd.

Het nieuwe bestuursakkoord heeft de titel 'Samen, slagvaardig en slim: Ons Brabant'. De vier partijen hebben er de afgelopen maanden aan gewerkt onder leiding van VVD-formateur Alfred Arbouw. Wat er precies in staat, blijft geheim tot de presentatie op 7 mei.

Snel na beslissing CDA

De mededeling van de vier partijen komt snel na de ledenraadpleging van het CDA. Een kleine meerderheid (56 procent) van Brabantse CDA-leden gaf in een enquête aan 'onder strenge voorwaarden' achter samenwerking met het Forum voor Democratie te staan. De uitslag van die enquête kwam woensdagavond laat.

In december vorig jaar struikelde het Brabants provinciebestuur over de stikstofcrisis. Het CDA trok zich toen terug uit de samenwerking met PvdA, Groen Links, VVD en D66. Het CDA kon niet meer achter de stikstofregels staan waar de partij eerder wel de handtekening onder had gezet.

Eerste provincie met Forum aan het roer

Brabant wordt nu de eerste provincie waar het Forum voor Democratie volledig deel uitmaakt van het provinciebestuur. De samenwerking met Forum zorgde vooral binnen het CDA voor veel ophef. Uitspraken van landelijk partijleider Thierry Baudet zorgde telkens weer voor meer spanning. Aan de onderhandelingstafel in Den Bosch was het motto voortdurend dat niet met Baudet maar met het Brabantse Forum onder leiding van fractievoorzitter Eric de Bie werd gepraat.

De vorming van een nieuw provinciebestuur was lastig. In februari al constateerde twee informateurs in een rapport dat de vorming van een meerderheidscoalitie erg moeilijk zou zijn. Uiteindelijk heeft het dan ook enkele maanden geduurd om vier partijen bij elkaar te brengen.

Tijdens een statenvergadering op 15 mei wordt het nieuwe provinciebestuur geïnstalleerd. Hoe dat precies gaat gebeuren, is nu nog onduidelijk omdat door de corona-maatregelen een vergadering met alle statenleden erg lastig is. Dat maakt de praktische zaken wat moeilijker. "Maar Brabant heeft juist nu een stabiele meerderheidscoalitie nodig die besluiten kan nemen, dus dit is een goed moment om van start te gaan", aldus formateur Alfred Arbouw.

Kunst

In cultureel Brabant gaat al weken een hardnekkig gerucht dat de nieuwe coalitie kunst niet langer als provinciale taak ziet. Dat zou een forse breuk zijn met afspraken die in de afgelopen jaren met de Brabantse steden en het rijk zijn gemaakt.