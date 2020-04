Veel campings en parken zijn blij met versoepeling maatregelen: 'Gasten worden ongeduldig'

"Stilzitten is niks, zeker niet voor een ondernemer. Daarbij worden gasten ongeduldig omdat ze willen ontsnappen aan thuis. De reacties van onze leden zijn dus overwegend positief." Zo reageert Arthur van Disseldorp, regiomanager in Brabant van de vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron), op het besluit van de de Brabantse Veiligheidsregio's dat gezinnen nu weer onder voorwaarden kunnen overnachten op campings en vakantieparken in onze provincie.

De versoepeling van de regels biedt volgens Van Disseldorp voor veel campings en vakantieparken een kans de draad weer wat op te pakken. "Maar dat geldt niet voor al onze leden", benadrukt hij. "Voor accommodaties die zich richten op groepen bijvoorbeeld blijft het heel moeilijk."

Streekpark Klein Oisterwijk en de Beekse Bergen in Hilvarenbeek zijn blij met het besluit van de Brabantse Veiligheidsregio's “De telefoon staat nog niet roodgloeiend, maar we hopen snel weer meer gasten te kunnen ontvangen”, zegt een woordvoerder donderdagochtend namens Streekpark Klein Oisterwijk.

Een woordvoerder namens de Beekse Bergen noemt de iets ruimere openstelling een ‘eerste stap en een lichtpuntje’. Vanaf vrijdag kunnen gezinnen in onze huisjes terecht op ons vakantiepark Beekse Bergen. Voor het Safari Resort geldt dat dat nog wat langer duurt. Daar kunnen gezinnen vanaf 8 mei terecht. Op de camping in Hilvarenbeek kunnen gezinnen volgens de nieuwe richtlijnen overnachten wanneer ze beschikken over eigen sanitair.

Meivakantie

Dat de versoepeling van de regels nog in de meivakantie valt, is volgens Streekpark Klein Oisterwijk een mooie bijkomstigheid. “We hopen bijvoorbeeld dat mensen die al hadden geboekt voor deze periode nu alsnog willen komen. We gaan deze gasten zo mailen dat ze welkom zijn”, vertelt een woordvoerder donderdagochtend. “Tot nu toe bekeken we steeds per week welke boekingen er stonden. En dan boden we mensen een tegoedbon aan voor een later moment.”

Verder zijn gasten volgens haar creatief ‘omdat ze er toch op uit willen’. “Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die een eigen douchetentje hebben gekocht. Daarmee kunnen ze nu dus bij ons op de camping terecht.”

'Best lastig'

Klein Oisterwijk benadrukt dat het echt gaat om gezinnen die nu dus weer kunnen boeken. Dat controleren is 'best lastig', beaamt ze. “In het boekingssysteem moeten persoonlijke gegevens worden ingevuld. Daarbij moeten gasten persoonlijk inchecken.”Blijkt het dan toch niet te gaan om een gezin dan zullen we gasten alsnog moeten wegsturen”, geeft ze aan.

Voor zowel Klein Oisterwijk als de Beekse Bergen geldt dat overige voorzieningen op de camping en het park vooralsnog dicht blijven. Wel biedt het restaurant op het park in Oisterwijk een afhaalmogelijkheid. Daar werd de afgelopen weken ook al gebruik van gemaakt door gasten met een vaste jaar- of seizoensplek op de camping. Zij mochten ook de afgelopen weken al overnachten op het park.

Ook bij de Beekse Bergen blijft de horeca dicht. Wel komt er volgens een woordvoerder de mogelijkheid voor gasten om eten af te halen. Het zwembad, de bowlingbaan en de dierentuin blijven volgens haar sowieso dicht. “En vooral van de dierentuin hopen we natuurlijk dat deze snel weer open kan”, benadrukt ze.

Verdere versoepeling?

Tot 29 april gold in heel onze provincie een verbod op recreatief nachtverblijf. Met uitzondering van gasten met een vaste standplaats en seizoensarbeiders.. Woensdag besloten de drie voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s dit verbod op te heffen. Waarbij dus wel een aantal voorwaarden geldt.

Recron hoopt nu dat er in stappen verdere versoepeling komt. "Waarbij uiteraard continu moet worden gekeken naar de balans tussen gezondheid en economisch belang", geeft Van Disseldorp aan. "We houden daarom alle cijfers wat betreft patiënten op de intensive cares en nieuwe besmettingen nauwlettend in de gaten. Ook zijn we continu in overleg met bijvoorbeeld de verschillende veiligheidsregio's."

Niet alle parken en campings weer open

Het is niet zo dat gezinnen nu direct op alle campings en vakantieparken in onze provincie terechtkunnen. Campings en vakantieparken bekijken zelf hoe ze met de versoepeling van de regels omgaan. Zo liet bijvoorbeeld de Efteling woensdag weten dat de knoop waarschijnlijk donderdag wordt doorgehakt. Vakantieparken van Center Parcs blijven tot 11 mei sowieso gesloten, liet een woordvoerder woensdag weten.