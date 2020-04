Gruweldood van broedende eend: maaiers laten voortaan meer ruimte aan de waterkant

OSS -

Het was een akelig tafereel deze week in Oss: een broedende eend trouw op haar nest, toen daar ineens een grote maaimachine voorbijkwam. Met als gevolg: eend aan flarden in het gras. De gemeente Oss gaat nu door het stof: “Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren! We zien onszelf graag als een duurzame gemeente met respect voor flora en fauna. En we snappen heel goed dat mensen hier heel boos over zijn.”