Nog steeds veel doden in Brabantse verpleeghuizen door coronavirus

Het aantal mensen dat in Brabantse verpleeghuizen overlijdt aan het coronavirus blijft ‘stabiel hoog’. Dat schrijven de Brabantse veiligheidsregio’s in een informatiebrief, die donderdag is verspreid. In de verpleeghuizen waar sprake is van besmettingen, blijft het virus zich verspreiden.

Tot 17 april overleden in de Brabantse verzorgings- en verpleeghuizen 648 mensen aan het coronavirus. Ook 209 mensen die thuiszorg krijgen, waren tot dat moment overleden. Nieuwe cijfers zijn sindsdien niet meer bekendgemaakt. Ook het CBS meldt dat het aantal sterfgevallen in verpleeghuizen veel hoger is dan normaal.

Er lijken de laatste week geen nieuwe verpleeghuizen bij te komen waar mensen besmet zijn met het coronavirus.

Knelpunt

Door de besmettingen in de verpleeghuizen is het ook moeilijker om patiënten in verpleeghuizen te plaatsen. De veiligheidsregio's noemen het 'een knelpunt in de zorg'. Eerder bleek al uit een belronde van Omroep Brabant dat honderden verpleeghuisbedden leeg blijven door de coronacrisis.

