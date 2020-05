Revalidatiearts helpt coronapatiënten ná de intensive care: 'Mensen worden angstig wakker'

“Het brein van coronapatiënten is in de periode dat ze op de intensive care aan de beademing liggen continu in de hoogste staat van gevaar en alertheid. Patiënten worden angstig in slaap gebracht en ze worden ook angstig wakker. Met als gevolg het gevaar van depressie wanneer ze wakker worden.” Aan het woord is revalidatiearts Marinca de Beer van het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal.

Zij helpt momenteel, samen met een team van onder meer fysiotherapeuten, psychologen en diëtisten, coronapatiënten bij het revalidatieproces na de intensive care. Vrijdagochtend vroeg ze in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio aandacht voor het herstel van deze patiënten op de langere termijn.

Mensen denken: iemand is van de ic af, nu is het goed. Maar Marinca waarschuwt dat we ‘oog moeten blijven houden’ voor ic-patiënten. “Voor een periode van een jaar, misschien wel twee jaar nadat ze van de ic komen”, legt ze uit. En dat geldt volgens haar niet alleen voor de coronapatiënten zelf, maar ook voor hun familieleden. “Zij revalideren mee”, legt ze uit. Ook zij hebben last van angst en onzekerheid.

Post Intensive Care Syndroom

Een week op de ic kost coronapatiënten tien kilo aan spiermassa. En ook qua conditie leveren ze heel veel in. Maar het blijft volgens haar niet bij die lichamelijke klachten. Het Post Intensive Care (PIC) Syndroom, waar veel (corona)patiënten last van hebben na de intensive care, leidt ook tot geheugen- en concentratieklachten en tot emotionele problemen.

De revalidatiearts uit Breda pleit er dan ook voor altijd te onderzoeken of er in het geval van ic-patiënten sprake is van PTSS, een posttraumatische stressstoornis. Om vervolgens met specifieke behandelingen te voorkomen dat angsten ‘steeds weer opvlammen’.

'Soms nog een knakje'

In Wakker! kwam ook Mandy uit Eindhoven aan het woord. Zij lag zelf met corona op de ic. Ze is sinds 1 april weer thuis en het gaat sindsdien per dag beter met haar. Maar ook zij ervaart ‘soms nog een knakje’, zo vertelt ze.

Bijvoorbeeld toen ze de schuur in liep en daar een aantal zwembadslangen zag liggen. “Dan flitsen mijn gedachten meteen terug naar de tubes die voor me klaarlagen op de ic.” Een verhaal dat voor Marinca heel herkenbaar is. Ze heeft momenteel veel te maken met mensen met soortgelijke verhalen vol emoties en angsten die door allerhande prikkels getriggerd worden.

'Ben gewoon slim'

En juist door die verhalen wil Marinca iedereen nog één ding op het hart drukken: “Houd 1,5 meter afstand en wees verstandig. Als ik net heel de dag gewerkt heb en ik zie mensen liggen op de ic dan kan ik echt woest worden van bepaald gedrag, bijvoorbeeld in de supermarkt. Wees dus gewoon slim."

