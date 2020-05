Aantal sterfgevallen in Brabant daalt verder, maar nog steeds meer dan normaal

Er overlijden in Brabant nog steeds veel meer mensen dan voor de coronacrisis, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Wel dalen de cijfers sinds een aantal weken. Vorige week overleden er in Brabant een derde meer mensen dan normaal.

In de week van 30 maart was het sterftecijfer in Brabant het hoogst, namelijk 1064. In geen enkele provincie was de piek zo hoog. Daarna zette een daling in:

De week van 6 april: 940.

De week van 13 april: 715.

De week van 20 april: 649.

In een normale week (voor het begin van de coronacrisis) overlijden in Brabant gemiddeld 481 mensen.

Mill en Sint Hubert

De gemeente Mill en Sint Hubert springt eruit: hier overlijden nog steeds meer dan vier keer zoveel mensen als normaal.

In Boekel, Uden en Meierijstad was het aantal sterfgevallen eind maart en begin april nog 5 of meer keer hoger hoger dan normaal. Vorige week was dat nog zo’n 1,5 tot 2,5 keer hoger.