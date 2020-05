Aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen laagste in anderhalve maand tijd

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is het laagste in anderhalve maand tijd. Op alle ziekenhuisafdelingen liggen nu 318 mensen met coronaverschijnselen. Ook op de intensive cares is het aantal coronapatiënten de laatste zes weken niet zo laag geweest. Daar liggen nu 85 coronapatiënten.

"Dit is natuurlijk een gunstig teken", zegt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). "De instroom van nieuwe patiënten blijft echter hoog, maar op andere gebieden gaat het de goede kant op. Dit is de trend waar we op hoopten."

Met name de instroom van nieuwe patiënten met coronaklachten baart nog zorgen. Dat waren er afgelopen twee weken gemiddeld nog 70 tot 80 per dag. Donderdag daalde dit naar 66. De ziekenhuizen hopen dat dit aantal snel gaat afnemen. Dat is ook nodig om de reguliere zorg weer verder op te kunnen starten. Afgelopen periode werden afspraken van zeker 40.000 Brabanders afgezegd.

Er mochten donderdag 83 mensen de ziekenhuizen verlaten. Zeven mensen overleden die dag in het ziekenhuis aan het gevolg van een coronabesmetting.

De cijfers van het aantal nieuwe opnames in de Brabantse ziekenhuizen wijken af van de getallen die dagelijks door het RIVM worden gepubliceerd. Dat komt onder meer doordat het RIVM alleen het aantal ziekenhuisopnames meetelt van mensen bij wie het virus definitief is vastgesteld. Bij een deel van de Brabantse ziekenhuisopnames is er een ernstige verdenking, maar is de uitslag van de officiële test nog niet binnen. In dit artikel leggen we de werking van de verschillende coronacijfers uit.

