Nu Kim een vrouw is, wil ze maar één ding: Miss Gay Holland worden

Kim vertelde twee jaar geleden op de bank bij de Omroep Brabant-talkshow KRAAK voor het eerst over haar leven. Sindsdien is er veel gebeurd. Ze gebruikt sinds anderhalf jaar hormonen, heeft haar geboorteakte gewijzigd en ze heeft een vriend: "Die leerde ik kennen in de coffeeshop. Het gaat hartstikke goed. Alleen nog een borstvergroting en dan ben ik klaar", zegt ze zelfverzekerd.

Haar deelname aan de Miss Gay Holland verkiezing was volgens Kim eigenlijk een impuls. Ze zet zich in voor belangen van gays in het COC en ook in de regenboogwerkgroep van de gemeente Den Bosch. "En met die Misstitel kan ik meer bereiken dan ik nu doe. Ik kan dan een groter publiek bereiken."

Als Kim de misstitel wint, wil ze ervoor zorgen dat transgenders wat liever voor elkaar worden (foto: Omroep Brabant).

Want er is werk aan de winkel: "Ik zie nog te vaak dat in de community mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Laten we eerst elkaar accepteren voordat we gaan roepen dat iedereen ons moet accepteren."

'Man of vrouw?'

De term 'valse nicht' is er niet voor niks. Maar transgenders kunnen er ook wat van, volgens Kim: "Ik zie regelmatig foto's van transmensen voorbijkomen met de vraag: kan deze door als man of als vrouw? Wie is er beter gelukt? Het is jammer dat het zo moet. En ook al gaat het niet over mij, het raakt me wel."

Kim maakt zich geen illusies. Ondanks haar strijd, gaat ze niet uit van direct resultaat: "Kijk naar het vechten voor homorechten. Daar zijn we ook al jaren mee bezig en we zijn er nog lang niet. Want we denken wel dat Nederland ruimdenkend is, maar dat valt in de praktijk vies tegen."

Competitief

Terug naar de verkiezing. Er zijn twaalf deelnemers. Kim hoopt heel erg dat ze wint: "Ja tuurlijk. Ik ga het ook echt niet leuk vinden als ik verlies." De kanshebbers zie je hier. Stemmen voor de Miss Gay Holland verkiezing kan tot 16 mei via info@missgayholland.nl. De uitslag wordt op 23 mei bekend.

Toch nog even tot slot: Kim voelt zich vrouw, ze valt op mannen en toch doet ze mee aan een Miss Gay verkiezing? "Het is verwarrend. Ik ben transgender en dat is allemaal leuk en prima. Maar over een tijdje ben ik gewoon Kim, een heteroseksuele vrouw. Dan wil ik van het label transgender af."

LEES OOK: Wim wordt Kim: 'Ik had heel veel prinsessenjurken vroeger'