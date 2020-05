Stadspas in Eindhoven wordt afvalpas, maar storten wordt mogelijk duurder

Alle huishoudens van de gemeente Eindhoven moeten uiterlijk 1 januari 2021 een afvalpas hebben. Deze komt in de plaats van de 260.000 individuele stadpassen, waarvan vorig jaar juni bekend werd dat die in strijd zijn met de privacywet.

Ook blijkt het toezicht op het gebruik van zo’n multifunctionele pas te kostbaar voor de gemeente. De nieuwe afvalpas wordt verstrekt en betaald door afvalverwerker Cure en gaat toegang bieden tot milieustraten en ondergrondse containers in de gemeente.

'Storten mogelijk duurder'

Burgemeester en Wethouders hebben dit bekend gemaakt. Cure denkt met een afvalpas per huishouden illegaal gebruik van de milieustraten te voorkomen. Ook kan het bedrijf hierdoor bijhouden hoeveel afval er wordt gestort, waardoor dit ‘na een x-aantal keer duurder wordt’, aldus B en W. Het achterlaten van afval op de stortplaatsen in Eindhoven is nu gratis.

De stadspas kan nu ook nog worden gebruikt bij het parkeren. Dat gaat veranderen via stadsparkeren.nl of via een app, een verandering die de gemeente niets gaat kosten. Voor de aanschaf van vooral een speciale toegangspas voor medewerkers van de gemeente Eindhoven en de invoering van een sportpas wordt zeker 2,5 ton uitgetrokken.

