Rechts Brabant aan de macht: wie krijgt welke verantwoordelijkheid?

Je kunt ervan uitgaan dat het een akkoord op hoofdlijnen wordt. De onderlinge verschillen zijn te groot voor een gedetailleerd plan. Bovendien wil Forum 'expliciet minder inmenging door de provincie en meer particulier initiatief', aldus Forum-fractievoorzitter Eric de Bie op 24 mei vorig jaar in een Statenvergadering.

Op dit moment zijn er vijf Gedeputeerden. Je mag aannemen dat de VVD’er Christophe van der Maat mobiliteit en financiën houdt en zijn partijgenoot Martijn van Gruijthuijsen verantwoordelijk blijft voor economie, kennis en talentontwikkeling. Zij gaan dan over de wegen, de centen en de bedrijven.

Ondankbare taak

Namens Lokaal Brabant zal Wil van Pinxteren wel tot het college toetreden, want die heeft in januari tegen de onderhandelaars gezegd dat hij alleen meedoet als hij één fulltime of parttime Gedeputeerde kan leveren. Hij zal dan cultuur en sport in zijn portefeuille krijgen. Ervan uitgaande dat dat tijdens de onderhandelingen door FvD in de hoek van het particulier initiatief is gedrongen, krijgt Van Pinxteren een ondankbare taak.

Na alles wat er gebeurd is in de afgelopen maanden lijkt het logisch dat het CDA landbouw en energie claimt. De naam van Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg wordt vaak genoemd voor die post. Nu Den Haag steeds meer de regie over het stikstofbeleid naar zich toetrekt, is het wel handig een doorgewinterde Haagse politica op die post te hebben. De huidige Gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks) was zo iemand en zelfs het CDA moet gezien hebben dat zijn invloed groot was.

Het CDA zal twee Gedeputeerden claimen. Erik Ronnes staat daarvoor in de startblokken. Dit Tweede Kamerlid uit Boxmeer is gespecialiseerd in wonen. Je zou denken dat hij de woonportefeuille krijgt, maar dat hoeft niet per se. Er moet namelijk ook iets van enige betekenis voor FvD overblijven.

Het zou kunnen zijn dat Ronnes straks de zware portefeuille natuur, water en milieu krijgt. Dat sluit aan bij landbouw en dan hou je als CDA alles in één hand. Opgeteld maak je dan als VVD en CDA samen de dienst uit op de belangrijkste terreinen.

'Wij hebben geen stikstofprobleem'

Wonen, toch ook geen onbelangrijke portefeuille kan dan naar Forum. Want het is niet logisch dat milieu, natuur en water naar Forum voor Democratie gaat. Joris van den Oetelaar van Forum zei namelijk op 11 oktober: “Wij hebben helemaal geen stikstofprobleem, maar een teveel aan Natura 2000-gebieden. Het is dus nodig dat we stoppen met nieuwe Natura 2000-gebieden aan te wijzen, onderzoeken welke natuurgebieden onder de Natura 2000-dwang vandaan kunnen worden gehaald en de bevolkingsgroei door ongecontroleerde immigratie een halt toeroepen."

Zo’n laatste opmerking van Van den Oetelaar, waarin hij eigenlijk zegt dat de natuur lijdt onder het toenemend aantal buitenlanders, zal rentmeester CDA te gortig zijn.

Daar staat tegenover dat FvD het behoud van natuur wel als een kerntaak van de provincie ziet. De natuur moet dan wel dienstbaar zijn aan de recreatie. Dus geen stukjes natuur met bijzondere soorten waar je met je mountainbike niet doorheen mag.

In dat geval kan wonen dus naar Forum. Daar hebben ze ook een mening over. Er wordt volgens FvD te veel gebouwd voor nieuwe Nederlanders en de bureaucratie die woningbouw tegen houdt, moet worden gesloopt. Er ligt al een woonvisie voor de komende jaren. Daar kunnen ze weinig schade aanrichten.

'Geen extra gedeputeerde'

En dan is het op met de provinciale taken. Komt er dan weer een portefeuille veiligheid om Forum aan een tweede gedeputeerde te helpen? Dat is onwaarschijnlijk als we de woorden van Eric de Bie in herinnering roepen die hij vorig jaar op 24 mei uitsprak. “Voor Forum ligt de oplossing expliciet in minder inmenging door de provincie en dus nadrukkelijk meer op particulier initiatief. In dat licht vinden wij het dan ook zeer zorgelijk dat het voornemen bestaat in een mogelijk nieuw te vormen coalitie een extra gedeputeerde in het college te laten plaatsnemen."

