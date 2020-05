Coronavirus slaat harder toe in regio's met veel fijnstof in de lucht, concluderen onderzoekers

Het coronavirus slaat harder toe in regio's waar veel fijnstof in de lucht voorkomt. Dat concludeert onderzoeker Bo Andrée in een studie voor de Wereldbank. Hij adviseert dat snel nader onderzoek nodig is.

Andrée heeft in zijn studie gegevens over fijnstof in Nederland vergeleken met de aantallen mensen die ziek worden door het coronavirus. Zoals bekend zijn in Oost-Brabant veel mensen getroffen door het coronavirus.

Meer fijnstof meer patiënten

De studie concludeert dat er inderdaad een verband is. Als in een regio de hoeveelheid fijnstof met twintig procent toeneemt, groeit het aantal coronapatiënten met honderd procent.

Andreé doet onderzoek voor de Wereldbank. Deze organisatie probeert bij internationale crises snel informatie te verzamelen en te verspreiden. De bedoeling is om autoriteiten in de hele wereld snel informatie te geven om de crisis te lijf te gaan. Daarbij gaat het vooral om landen in de Derde Wereld die er moeite mee hebben om goed onderzoek te doen.

Een groot probleem

Andrée: 'In veel Derde Wereldlanden is luchtverontreiniging een groot probleem. Vandaar dat ik wilde onderzoeken of die verontreiniging invloed had op het aantal coronapatiënten."

Hij bestudeerde de situatie in Nederland omdat hier per regio betrouwbare informatie beschikbaar is over fijnstof én over de verspreiding van het coronavirus. In zijn studie legt hij precies uit hoe hij andere factoren heeft uitgesloten om aan het eind te concluderen dat er een 'robuust verband' is tussen fijnstof en het aantal coronapatiënten.

Intensieve veehouderij

Bo Andrée zegt zelf dat hij niets wist over de discussie die nu in Brabant loopt over het mogelijke verband tussen Q-koorts, corona, fijnstof en de stallen van de intensieve veehouderij. De studie concludeert dat er een verband is tussen het aantal coronapatiënten en fijnstof. Hóe dat verband precies tot stand komt, heeft Andrée niet uitgezocht.

Naar het verband tussen fijnstof en corona zijn meer studies gedaan. Het RIVM denkt op dit moment na over een grootschalig onderzoek naar dit verband.