Geneeskundestudent Fleur is al aan de slag in de coronacrisis: ‘Ben blij dat ik iets kan doen’

Net als voor veel andere studenten, is de studie van vijfdejaars geneeskundestudent Fleur van Gestel uit Goirle even stil komen te liggen. Maar in plaats van op de bank te hangen, is ze aan het werk gegaan. De afgelopen weken ondersteunt ze de zorg waar ze kan. “Het voelt raar om niets te doen.”

Ze was bezig met haar co-schappen, toen het coronavirus zijn intrede deed. Ze had er net een week oogheelkunde op zitten. Maar die co-schappen moeten worden uitgesteld. Vervelend natuurlijk, maar Fleur heeft geen tijd om ervan te balen. “Ja, mijn studie ligt stil, maar daar maakte ik me niet meteen druk om. Je bent geneeskundestudent. Ik ben alleen maar blij dat ik iets kan doen.”

Drukte bij de huisartsenpost

Ze kon aan de slag bij de huisartsenpost in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Daar had ze al een paar jaar een bijbaantje als junior triagist: aan de telefoon moet ze een inschatting maken hoe patiënten die bellen het best geholpen worden. Moet de patiënt direct komen, moet er een arts heen, of is er minder spoed? “Sinds het begin van de coronacrisis werd het heel druk bij de huisartsenpost”, vertelt Fleur. Dus was haar inzet heel gewenst. “Veel mensen die belden maakten zich zorgen over corona, wilden weten of ze getest konden worden.”

Na een paar weken nam die drukte wat af. Voor Fleur betekent het dat ze er op nóg een plek werk bij doet: in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. In een tussenjaar deed ze daar al eens ervaring op. Nu verzamelt ze er data voor de GGD. Fleur: “Vanuit de GGD werd gevraagd naar meer info over coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.”

Waardevol voor de zorg

Die verzamelt ze nu. “Ze willen allerlei gegevens hebben, bijvoorbeeld of patiënten op de IC hebben gelegen, en zo ja hoe lang dan. Hoe lang patiënten al klachten hebben. Sommige gegevens komen meteen uit het systeem, maar bijvoorbeeld wat de eerste ziektedag was van een patiënt, dat is wat meer nazoekwerk.” Het is minder contact met patiënten, maar dat vindt ze niet erg. “Het is nog steeds heel waardevol voor de zorg.”

Ondanks het feit dat haar studie stilligt, is er dus genoeg te doen. En het is nog leerzaam ook. “Het zijn tijden van crisis, en je kunt zien hoe daar in een ziekenhuis mee wordt omgegaan. Iedereen die ik ken heeft zich aangemeld om te helpen. Er is bij iedereen bereidheid. Zoveel zelfs dat niet iedereen aan de slag kán.”

