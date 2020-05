Freek tuiniert in zijn blote kont, maar niet midden op de dag: 'Leek me beter van niet'

Het is een traditie van Freek Haverman uit Breda: meedoen aan de jaarlijkse Naakt Tuinieren Dag. Dit jaar viel de traditie door de coronacrisis bíjna in het water, toch vond Freek een momentje om de boom in de tuin wat te snoeien. “Was lekker. Beetje fris wel.”

Een beetje fris was het zeker, want Freek moest er vroeg bij zijn voor de foto. “Ik wilde ook het niet midden op de dag doen. Ook met het oog op de kinderen in de buurt. Om dan naakt als een Tarzan in die boom te slingeren. Leek me beter van niet.”

Op zoek naar een vrouw

Waar Freek vorig jaar nog Praxis zover kreeg mee te werken aan een Naakt Tuinieren-fotomoment, was dit jaar de eigen voortuin het tafereel. “Ik doe het nog één jaar, denk ik. Dan zoek ik er wel nog een vrouw bij.” Schrijver dezes heeft voor de eer vriendelijk bedankt, maar andere vrouwen mogen zich melden. “Als dat lukt, heb ik alles wel gehad, denk ik.”

Anders dan de foto’s doen vermoeden, verliepen de snoeiwerkzaamheden niet zo relaxed. “Ik heb hoogtevrees! Ik heb echt zeven kleuren gescheten.” Het naakt tuinieren volgend jaar dus misschien weer beter met twee voeten op de grond.

